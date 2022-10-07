三隧擬按時收費　陳恒鑌：繁忙時段應盡短　否則難鼓勵避高峰出行

政府近日就「三隧分流」政策方向諮詢部分立法會議員，提出不同時段不同收費方案，繁忙時段紅隧及東隧擬加價20元，西隧則可減價最多10元；至於非繁忙時段，三隧或會同時減價。民建聯立法會議員陳恒鑌今日（7日）在電台節目上稱，政府的構思良好，可以一試，但現時政府未決定具體價格，希望不會影響現有使用者。

陳恒鑌反建議，政府將繁忙時段定得短一點，鼓勵更多市民提早及延遲出門。



盼新方案不影響三隧分工：西隧暢通、紅隧低價

陳恒鑌表示，不希望新方案影響現有使用者，例如目前乘坐巴士經西隧過海路程暢通；另有駕駛者因為價錢吸引而選擇紅隧，希望政府作出合適的定價。他希望深宵時段定價約十多至二十多元；非繁忙時段約二十多元至三十多元，繁忙時段約四十至五十多元。他稱政府正考慮將「搵食車」過海費用減至與私家車同價，鼓勵「搵食車」使用紅隧以外的過海隧道。

政府擬將早上7時至10時，以及晚上5時至8時定為繁忙時段，陳恒鑌稱，早上8時至9時才是過海隧道最繁忙時段，若繁忙時段定得太長，難以鼓勵市民提早及延遲出門。他建議政府在新界地區興建更多泊車轉乘設施。

香港汽車會會長李耀培認為，政府的新方案有如對車主的「懲罰式收費」，不贊成有關做法，強調現時私家車並非奢侈品，大多數私家車車主也是「打工仔」和中產，不能選擇遲點才上班。但他贊成實施不停車收費，以及多推行泊車轉乘。