政府外判商也「假自僱」　工聯會促列刑事罪：外判合約須明文禁止

工聯會權益委員會與工聯會勞工服務中心今日（7日）召開記者會，要求政府關注「假自僱」問題，建議政府及政府資助服務機構，在招標合約的條款中，加入外判公司必須以僱傭形式招聘外判工，以及將「假自僱」列為刑事罪行，以保障工友合理權益。



工聯會權益委員會主任丘燿誠表示，部分僱主為逃避支付僱員合理權益，借用「假自僱」方式聘請的問題存在多年，僱主會聲稱僱員是「承包合約」的服務提供者，但「承包合約」所有工作安排及工作工具皆由僱主提供及控制，員工根本是受僱模式工作，但卻不能享有應得的保障。

工聯會勞工服務中心總幹事關勝傑說，早前中心接獲一名貨車司機家屬的求助，工友因駕車送貨期間遇上交通意外過身，惟工友在生前與公司簽了「承包合約」，在發生致命交通意外後，公司便嘗試逃避所有責任，甚至向家屬表示「工友是自僱而非受僱」。

政府外判清潔工簽「承包約」 轉職被追10萬

工聯權委發現，這種懷疑「假自僱」情況，同時存在於政府外判公司及政府資助院舍。工聯會接獲一名政府外判服務檢測中心清潔工友求助，稱轉職至其他公司做清潔工作時，被前公司追討10萬元中介服務費。原來該政府服務外判公司，不但要求工友在入職時，簽署「獨立承包商合約」，合約更列明如工友在合約簽訂一年內，未得到為該外判公司的介紹下，為其承包對象服務，就須支付一次性中介服務費10萬元。

工聯權委建議勞工處檢視現有僱傭條例，是否對「假自僱」有足夠阻嚇，並將「假自僱」列為刑事罪行。求職者應在簽約前留意合約條款，並盡力保留任何書面或電子紀錄。