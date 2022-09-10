工聯會調查：近8成人盼通關　陸頌雄憂對外放得隨便、通內地愈難

特首李家超下月發表任內首份《施政報告》，工聯會8月份以網上問卷方式，訪問逾2,000人，選出最期望政府解決的十大民生問題，當中超過76%受訪者選擇「盡快通關」；近一半受訪者選擇「穩定物價，減輕生活開支負擔」，「增加土地房屋供應，增建公營房屋」則有超過4成受訪者選擇。



工聯會立法會議員陸頌雄指，今日正值中秋佳節，不少家庭仍然分隔異地，未能團聚，今次調查反映市民對通關的熱切期盼，市民希望推出便利通關措施，不過他認為前提是香港要提升疫苗接種率，社會有足夠防禦力，才可對外通關。另一工聯會議員鄧家彪表示，疫情下物價上升，但人工維持不變，令打工仔變相減薪，因此接近五成受訪者期望特區政府能穩定物價。

通關須谷高接種率 通國際須平衡內地

工聯會建議設立社區脫貧發展隊伍，並促請政府除在現有貧困線以外 ，增設「絕對貧窮線」作參考，全方位量度香港貧窮變化，以便政府及扶貧委員會等訂立更精準扶貧、減貧措施。針對房屋問題，工聯會認為，政府除了廣泛應用創新科技，以縮短建屋時間外，也應有效釋放士地發展潛力，例如加快舊樓重建以便應對市區老化等問題。

被問到會否向李家超建議「0+7」檢疫方案，陸頌雄稱，市民當然希望有便利通關措施，但政府不能躺平，需要考慮防控措施，亦要平衡內地方面，「如果另一邊放得太隨便，與內地通關就愈嚟愈難。」