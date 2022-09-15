施政報告｜工聯會促公佈區議會選舉安排　陳穎欣倡讓港青參軍

工聯會今日（15日）與行政長官李家超會晤，提交2022年《施政報告》建議書，就人才、住屋、脫貧、青年、公務員制度、大灣區發展等12個範疇提出意見，包括訂立告別劏房時間表、設9,000元失業援助金、居屋抽籤優惠、設立港人參軍制度、設公務員公積金計劃等。



工聯會會長吳秋北要求政府盡快公布未來區域組織的選舉安排，他對區議會產生辦法持開放態度，但認為必須符合規定，同時不能形成分化。



工聯會促政府盡快公布未來區域組織的選舉安排，建議未來區域組織與分區委員會、地區防火委員會，和地區撲滅罪行委員會整合。被問到區議會應否保留直選議席，吳秋北說，對區議會產生辦法持開放態度，但辦法必須符合規定和能更好調動地區資源，同時得到市民認可，實實在在讓市民獲益。他回想2019年社會衝突時期的區議會失能失效，強調往後區議會不能再形成分化。

至於通關，吳秋北促請政府盡快公布「逆向隔離」安排，又呼籲市民積極接種疫苗，提升自身防衞能力，以加強恢復通關條件。

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促制定告別劏房具體計劃

房屋政策上，工聯會促訂立2035年告別劏房路線圖，制訂具體計劃及時間表，安置涉22萬市民的十多萬個劏房戶，告別租金貴、環境差的惡劣居住環境。立法會議員郭偉强另建議，容讓居屋未中籤者下次獲多一個抽籤號，最多3個，又倡容許能提供結婚證明的情侶聯名申請資助房屋。

立法會議員陳穎欣則要求政府解決青年住屋及學債問題，另建議加強愛國教育，增加學生前往內地學習中華文化的誘因。她提議派發往返內地的「青年高鐵票」，同時設立港人參軍制度，讓香港青年承擔保家衞國的職務。