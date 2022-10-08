膠袋徵費｜謝偉銓提修訂加至$2　工聯會支持：慳家嘅慣咗帶環保袋

五毫子膠袋徵費維持逾10年，政府建議將金額增至一元，計劃今年12月31日實施，本月19日提交立法會大會審議，各政黨普遍支持。不過，卻有暗湧來自建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓，他向《香港01》表示將提出修訂，一次過將徵費加至2元，獲選委界議員陳紹雄支持。

政府固然樂見其成，因為加到2元亦是「可持續發展委員會」建議上調範圍，環保署回覆查詢時指，上調徵費的手段重要，可以改變市民心理或行為，但按照疫情及社會氣氛，認為循序漸進較為合適，不過如果立法會通過加到2元，政府自當「尊重並接納」。換言之，環保步伐則掌握在一眾議員手上。

《香港01》向各黨派查詢，行基層路線的工聯會表態支持加至2元，該黨議員郭偉强指諮詢過街坊，結論是「慳錢一族」基本已習慣自備環保袋，相信加幅對市民影響不大，但卻可加強公眾環保意識。不過，早前在相關附屬法例小組委員會上，有不少議員表明不贊成，能否獲地區和功能組別、以及選委界別分組點票通過，則很視乎議員們的覺悟。



２元方案政府樂見其成 交一眾議員決定

謝偉銓指不會特別遊說議員支持，但相信大家會看到各方理據，作出適當決定。同樣提倡膠袋徵費加到2元的陳紹雄則指，膠袋並非剛性需求，市民可以選擇自備購物袋，也有數據顯示加至2元，可以進一步減少堆填區塑膠購物袋棄置量，他指接下來會多作說服。

環保署則指，留意到有議員建議進一步增加徵費，以加強減廢成效，同意上調收費對減少過量使用塑膠購物袋是重要的，因為收費可作為提醒，改變市民心理或行為。當局按照現時疫情及社會氣氛，並考慮其他地區的相關收費水平，認為現時循序漸進，加至1元較為合適。然而，若立法會最後通過提升至2元，政府會尊重並接納。

工聯會傾向2元方案 民建聯料反對

所以最終加一元抑或2元，將透過議員分組表決決定，郭偉强表示，工聯會經初步討論、並諮詢過街坊和會員意見，傾向支持加至2元方案。民建聯環境事務發言人鄭泳舜指，該黨相信現階段增至一元的方案較為合適，因為政府將推出垃圾徵費，希望顧及市民的財政承擔能力。

經民聯主席盧偉國、自由黨主席邵家輝及新民黨常務副主席黎棟國均表示，個人傾向支持政府提出的一元方案，但黨內未有討論。直選議員則一般多從市民負擔能力考慮，立場較鮮明的九龍中議員楊永杰，就曾經質疑以徵費推動減少使用膠袋本身就是錯誤，認為徵費對基層負擔重，「應該一毫子都不收」。

不過，決議案及修訂須經分組點票通過，新選制下直選議員與功能界別同組，有議員相信他們都聽到支持環保的聲音。