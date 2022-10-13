最低工資輸通脹　六旬保安嘆買不起鮮魚：之前60蚊三餐𠵱家要90蚊

最低工資有望明年5月起由37.5元上調至40元，日做11小時、67歲的通宵更保安員明叔（化名）是受惠者，月薪將多約500元，但他直言分別不大，生活不易過：「一個月多500蚊唔係幫到好多，生活緊係艱難啦，工資咁低，生活唔好過。」最低工資明年才提升，變相將凍薪4年，明叔慨嘆基層打工仔勞工待遇大落後：「起碼公務員都有得年年檢討加薪。」



他透露，租劏房已佔收入4成，最低工資加$2.5元根本難追通脹：「幾年前一日三餐用60蚊，依家就80、90蚊先搞得掂。」最低工資跑輸物價，明叔只能節衣縮食，大多購買平價雪藏食物：「醫生都有叫我食多啲食新鮮魚，但都無辦法，太貴。」



據了解，最低工資委員會達成共識，擬向政府建議最低工資由37.5元上調至40元，加幅約6.7％。

晚七朝六一周返六天 換算時薪僅約$38 勉及最低工資

任職通宵更保安員的明叔現時月薪10902元，日做11小時，晚七朝六，一星期返六天，由於無飯鐘錢及例假不計薪，以時薪計算，僅勉強多於最低工資，惟每逢有31日的月份則不達標。

曾中風搵工難 當保安後未加薪：無病就肯定唔做呢啲工

他慨嘆指三年前曾經中風，不良於行，「有病好多嘢都唔做得」，只能無奈轉行，結果人工大縮水，由月賺約12000元，降至僅能領取最低工資，任職以來亦從未加薪：「無病無事就肯定唔做呢啲工啦。」

67歲獨租太子劏房 租金連水電佔月入4成

明叔獨居於太子劏房，月租連水電費約4500元，開支壓力沉重，慶幸業主過去數年未有加租，「一旦無工做，就麻煩喇。」

只能節衣縮食選雪藏食品 明叔：新鮮嘢 魚、牛都唔買得

由於生活拮据，他只能節衣縮食，從不外出用膳，亦只敢購買較便宜的雪藏食品煮食，「要左度右度，貴啲呀、新鮮嘢呀，魚、牛呢啲都唔買得。買外賣嘅話，基本上唔得㗎喇，就算幾平，都要成30蚊，真係頂唔到。」

人工追不上通脹：菜貴豬肉更貴 雪藏嘢都貴咗好多

人工停濟不前，物價不斷上揚，他直言通脹壓力明顯，「呢幾年疫情，買咩都貴咗，菜又貴，尤其豬肉更加貴，就算係雪藏嘢都貴咗好多。」以一日三餐為例，數年前洗費合共約60元：「依家就80、90蚊先搞得掂。」即使醫生曾告誡他注重飲食，「話少啲食雪藏食物，多啲食新鮮魚，但都無辦法，太貴。」疫情期間，更需購買防疫用品：「又係一筆洗費。」

月入料增500元 平均每日多16元 明叔：可能夠食個早餐

最低工資凍薪終有望於明年加至40元，他認為聊勝於無，又慨嘆同人不同命，「同公務員比，相當大（差距），佢哋起碼加一兩千，我就只係加五百蚊左右，不過都好過無。」約500元的月入增幅，平均每日多約16元，「可能夠吃個早餐」，他又指，人工掹掹緊，幾乎沒有積蓄：「只儲到好少好少，應急錢就肯定無。」

長期徘徊貧困邊缘 沒領綜援只盼快上樓

長期徘徊貧困邊缘：「生活緊係艱難啦，工資咁低，生活唔好過。」即使如此，明叔亦沒有打算領取綜援，「靠政府（社會資助）呢，肯定唔夠。」他只盼可盡快「上樓」，「有間屋住，就解決好多。」

社協指領最低工資一群缺議價能力 人工偏低也只無奈接受

社區組織協會組織幹事吳衛東表示，不少較年長人士正領取最低工資，他們大多從事單幢大廈保安，由於缺乏議價能力，亦難以另覓工作，即使人工偏低，甚或僱主「走法律罅」，弱勢打工仔只能無奈接受。

吳衛東指最低工資至少要加至$50 促一年一檢

他認為，最低工資加至40元，遠不足夠，「起碼要去到50元時薪，先夠勉維持生活指數最低要求。」更甚的是，最低工資明年四月始會加薪，即凍薪已達四年，「本身兩年一檢我哋都不滿，其實應該每年一檢，公務員加人工同消費物價消費指數都會每年檢討，點解淨係最低工資兩年一檢呢？」

吳又指，明叔不享有飯鐘錢，例假亦無人工，「覺得唔公道」，期望施政報告可多着墨於勞工保障，「勞工法例都濟後咗40年，有例假但無錢，有飯鐘但無錢，可唔可以有明顯改善呢？」