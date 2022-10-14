最低工資難請人　麥當勞兼職時薪$50　唐記包點可達$80

最低工資「凍薪」四年後，終於有望明年5月起由37.5元上調至40元。然而，記者發現多間連鎖店舖，包括便利店、食肆，例如7 Eleven、譚仔三哥、麥當勞等，其兼職時薪最少亦有45元，唐記包點最高更可達80元，早已高出明年實施的最低工資水平一倍。

有人力資源顧問表示，時薪40元已難以聘請員工，而且隨着防疫措施放寬，食肆等店舖都需調高薪酬吸引員工回流，相信只有競爭力較低人士才會領取40元時薪。



▼10月13日 消息指最低工資時薪2023年5月起有望上調至40元▼



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7 Eleven、Circle K兼職最高逾50元

據了解，最低工資委員會已達成共識，擬向政府建議最低工資由37.5元上調至40元，加幅約6.7％。

記者近日翻看多間店舖的招聘廣告，發現多間連鎖店舖的兼職時薪都高於40元，「最低」的大生生活超市，都有45元。另外，7 Eleven、Circle K等便利店，亦分別有45.5至56元，以及48至54元。食肆方面，麥當勞指最高可達50元，譚仔三哥則有55至60元；屬同一集團的唐包點及唐記包點，兼職最高時薪達80元。

▼部份店舖兼職員工時薪▼



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合眾人事顧問蘇偉忠：太保守價錢請唔到人

合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠表示，40元的時薪水平已經難以聘請員工，隨着防疫措施放寬，部份行業如食肆等重開，需要調高薪金，以吸引前員工重返行業，即使現時經濟不景，「但太保守嘅價錢都請唔到人」。他又指，餐飲、外賣等工作本身難有新人入行，流動性又大，令薪金水漲船高。

蘇偉忠直言，現時只有少數職位以40元或以下聘請員工，一般為欠缺工作經驗的暑假工、年長人士或傷殘人士。不過他亦指，最低工資只是參考，市場會自我調節薪金，假如最低工資水平訂得過高，可能會影響上述競爭力較低人士的就業機會，「僱主可能會傾向不如只請後生健壯」。