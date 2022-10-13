最低工資升難緩在職貧窮　政府外判低資水平出手猶在　工會促取締

目前約有1.4萬名低薪員工僅賺取37.5元的最低工資時薪，消息指，最低工資委員會建議將最低工資水平上調至40元，料將有約8.5萬名時薪現低於40元的僱員受惠。然而，按2019年、對上一次最低工資有調整後年的數據，當年第二季食環署及房屋署等部門期內批出的近6,000份外判合約，約25%時薪只有41元或以下，被勞工界列為「貼近低資」僱員。即使後來外判標書評分制度有改善，但至今年二月底，仍有近700人未受惠，仍「貼近低資」。



工聯會權益委員會主任丘燿誠稱，在職貧窮人口達80.5萬，最低工資以外，政府外判制度亦是製造在職貧窮元兇之一。他表示，雖然政府由2019年起實施改善措施，包括增加外判合約標書評分的技術比重避免價低者得，外判工薪酬有改善，但其他剝削問題仍在，如：工友年資隨外判商合約完結中斷、難以累積年假等，因此政府必須帶頭取消外判，以政府長期職位代替，切實切斷剝削根源。



目前有外判服務的政府部門，主要集中在食環署、康文署、政府產業署及房屋署。（歐嘉樂攝）

目前約1.4萬人僅賺最低工資 6成來自物管、保安及清潔業

根據政府統計處2021年收入及工時按年統計調查，有約14,300人時薪只有37.5元的現時最低工資水平，當中60%來自「物業管理、保安及清潔服務」行業，清潔服務及保安服務分別有近2400人及2000人。

倘提升至$40 8.5萬名工友可望加人工

倘若最低工資水平如委員會建議增至40元，除了此14,300人工友受惠，目前時薪不足40元的工友同可「加人工」。按統計處上述調查，有約8.5萬名工友時薪不足40元，「物業管理、保安及清潔服務」業及「零售業」佔多數。

雖然「加人工」有望，但今日消息傳出後，勞工界及低薪僱員普遍並未感喜悅、甚至連滿意也講不上，除了因為最低工資調整僅及通脹，有勞工界人士稱，製造在職貧窮元素之一的政府外判制度仍存在。

2019年第二季外判合約 25%人僅賺「貼近低資」水平

目前有外判服務的政府部門，主要集中在食環署、康文署、政府產業署及房屋署，根據工會提供數據，2019年4月至11月期間，政府批出近6000份合約，有25.3%政府外判工的時薪工資只有41.5元或以下，屬全港僱員「最低時薪5%」組別，他們的時薪僅貼近或低於40元的「未來」最低工資水平。

今年4月仍有近700人未受惠外判標書評分改善 51.6%時薪低於41.5元

政府由2019年起實施改善措施，加強保障非技術僱員的待遇及勞工福利，當中包括增加外判標書評分制度下的技術比重，避免價低者得，雖然政府指新措施後，非技術僱員時薪中位數增長23.8%至45.5元。

不過按政府今年4月公開的數據，食環署、康文署、政府產業署及房屋署四個部門仍有693人未受惠於改善措施，當中51.6%的人時薪低於41.5元，食環署及房屋署人數最多。

在職貧窮人口達80.5萬 工會形容政府外判屬剝削根源

工聯會權益委員會主任丘燿誠稱，在職貧窮人口達80.5萬，最低工資以外，政府外判制度亦是製造在職貧窮元兇之一，他促請待所有政府外判合約到期後，有長期實際需要的政府職位立即停止再外判，改以政府長期職位代替：「政府場地保安、清潔姐姐，呢啲有實際須要嘅工種，應該長期聘用。」

工聯權委促政府帶頭取消外判：勞工保障未到位點搶人才？

他解釋，雖然政府由2019年起實施改善措施，包括增加外判合約標書評分的技術比重避免價低者得，外判工薪酬有改善，但其他剝削問題仍在，如：工友年資隨外判商合約完結中斷、難以累積年假等，因此政府必須帶頭取消外判，以政府長期職位代替，切實切斷剝削根源：「香港本身嘅勞工保障措施都未到位，點樣同人搶人才呢？」