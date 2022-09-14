梁振英再狙擊段崇智　質疑中大暴動案涉刑責否：警方調查為時未晚

中大校長段崇智早前獲校董會通過續任3年，全國政協副主席、前特首梁振英多次批評，今早（14日）再在社交專頁狙擊段崇智，質疑他在「中大暴動」事件有否刑責，「警方有沒有做過刑事調查？三年前的事，為時未晚。」



梁振英在帖文中引述「梁粉」專欄作家屈穎妍，近日在「港人港地」撰文指段崇智是「暴動嘅包庇者同幫兇」，但卻「可以逃過法律制裁，仲得到名與利嘅獎賞」。梁拋出連串問題，質疑中大暴動，段崇智及其他大學管理者有否刑責，學校曾否內部調查，警方又有否刑事調查，強調三年前的事，現時要追究仍「為時未晚」。

屈穎妍質疑段獲重量級官員抬轎：誰奮力挺他？

「港人港地」是梁營「齊心基金會」旗下網媒，屈穎妍在有關評論文章中指，「民意」質疑段續任「背後有人撐腰」，當中的猜測包括「成了統戰對象」，以及「可能對國家有利用價值」。她說中大開學禮，段請來一班重量級官員「抬轎」，包括中聯辦教育科技部副部長徐凱、國安公署聯絡局局長鄧建偉、外交部公署國際部主任王琪，但「並不會令他由市民眼中的『段狗』變成『段爸』，因為我們都不是無知少年。」

屈穎妍在文中詰問「到底誰在奮力挺他？」她形容，這些重量級高官其實都是作段崇智的愛國衣裳，認為段是「隨風擺柳」的高手，強調不會坐視不理，任由「一個政治變色龍掌管年青人的未來」。