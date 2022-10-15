逆隔離胎死腹中？譚耀宗稱人手責任阻滯多　可著眼縮檢疫期增驛站

與內地逐步便利通關未見曙光，全國人大常委譚耀宗今日（15日）在有線節目《有理有得傾》上形容通關問題「難搞」，但隨著疫情受控，相信可逐步放寬，朝向全面通關的目標，預料中共二十大後有機會增加通關配額，讓有需要人士返回內地。

兩地早前成立專班商討「逆向隔離」細節，政府表明就這個安排有共識，政商界一片看好，選址及細節安排其後甚囂塵上。但譚耀宗今早指，兩地商討後發現「逆向隔離」有很多技術性問題需要解決，例如在香港難覓人手，要考慮到一旦出現跨境傳播的責任問題。不過他認為，二十大後入境內地「7+3」的檢疫政策可縮短，加快酒店檢疫房間輪轉，增加通關配額。



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譚：內地通關問題「難搞」！

譚耀宗指，與內地遠遠未達至全面開放、入境不用檢測的階段，預計未來會循著增加通關名額的方向放寬，有信心在中共二十大後每日入境配額會增加。他稱，目前病毒由感染至確診一般為期3日，認為內地可放寬檢疫政策，入境內地首7天酒店檢疫期，可以縮短至4日，以騰出酒店檢疫房間，增加通關配額。他亦建議將「健康驛站」分散至內地其他城市如東莞、惠州等，不要集中在深圳，以增加配額數目。

倡入境內地檢疫安排放寬至「4+3」

至於「逆向隔離」方面，譚耀宗稱兩地仍在商討中，但面對不少技術性問題，例如管理人手需要閉環管理，在香港聘請有困難；另外亦有人關注若隔離設施由香港負責，一旦出現問題，導致內地爆發疫情，責任該由香港或內地方面承擔。被問到會否胎死腹中，他稱如果有同樣方便的辦法，他並不介意。

被問到香港對外來人士未能放寬檢疫至「0+0」，是否因為政策不能與內地差距太遠，譚耀宗稱這未必是主要考慮因素，相信當局正檢視相關數據，例如輸入個案數字等再作考慮。