施政報告｜陳穎欣：配套支援跟不上「文化藍圖」　倡文體藝產業化

新一屆政府首份《施政報告》明日（19日）出爐，外界推測政府除了會着手拯救本地經濟外，青年事務和文化、藝術、體育發展，預計亦是今屆政府工作重點之一。



工聯會立法會議員陳穎欣，連同正就讀演藝學院的12歲小提琴手周汝樺接受《香港01》訪問，談到港府對本地文、體、藝青年人才支援不足，例如本地教育課程規限、訓練津貼少、職業發展藍圖不清晰，以至欠缺合適的訓練場地配套。陳穎欣坦言：「特首李家超提出『文化藍圖』，但好多政策都跟唔上。文化、體育、藝術係未來（發展）新動能，要提前培養人才、投放資源，令年青同家長安心，先可以留住本地人才。」



陳穎欣（左）邀請國際小提琴比賽第三名的香港樂手周汝樺，對談學業與演藝事業雙線並行的困難。（張浩維攝）

外國年輕樂手參賽機會較多 本港教育限制多

周汝樺自6歲起學習小提琴，在短短4年間已達到演奏級文憑水平，今年8月，她自費到德國參加國際小提琴比賽「Kloster Schöntal International Violin Competition」，獲得第三名。周汝樺對音樂充滿熱愛，不過政府對音樂發展支援不足，亦為家庭帶來不少壓力。

曾就讀本地傳統名校的周汝樺表示，從小就想在音樂道路上發展，惟本港教育制度有不少限制：「放學之後有好多功課要做，少咗好多時間練習，擔心比較難進步。」加上本地教育制度限制較多，難讓學生請假前往外國比賽，或成年輕人發展所長的掣肘。

周汝樺又指，在歐洲比賽時發現，很多與她同年的外國樂手已有豐富演出經驗，比賽時較不膽怯。相反，由於香港沒有足夠場地，以及政府對本地年輕樂手的重視程度較低，使她難以累積演出經驗：「政府支援比較少，演奏場地比較少同細，主要都係喺演藝學院同文化中心（表演）。」周母補充指，即使政府舉行演奏會，亦偏向邀請西方樂團，而非本地樂手。

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自費赴德參賽獲季軍 回港後卻「無人問津」

周母指，女兒除了在演藝學院獲得學費資助外，在音樂旅途上從未得到政府的資助，是次到德國比賽更是自掏腰包。在世界賽事獲獎回港後，民政及青年事務局、文化體育及旅遊局等相關部門亦未有主動聯絡周汝樺，向她提供培訓資歷認證、行業發展和銜接教育等協助。被問到政府有沒有提供清晰的職業發展藍圖，周母說：「一路以嚟都係全靠我哋自己摸索，好多家長都話：『咁多資源培育一個人，唔想淨係佢淨係出嚟教琴』，睇唔到香港有咩發展（機會）。」周汝樺亦慨嘆：「如果冇屋企人支持，（小提琴手）好難喺香港成為終身事業。」

陳穎欣：政策跟唔上 青年難表現自己

陳穎欣表示，人才是香港的重要資源，亦是未來發展新產業及新經濟的成功關鍵，認為政府除了吸引頂尖人才來港外，更要着力於本地專才培育：「我哋成日講『文化四化』，分別係普及化、盛事化、產業化，及精英化，但點解咁多年嚟，年青人都係要飛到去歐洲比賽，而唔可以喺香港舉行國際、本地比賽，畀本地人才有舞台、平台發展呢？唔通要等好似周汝樺嘅人才去晒外國，之後再吸引外國人才？」她認為，香港政府未有為本地表演人才提供適當渠道或一站式平台，助他們面向觀眾。

陳穎欣認為，政府不應再以成績作撥款與否的準則，而是要思考如何協助青年將興趣轉化成事業，並將支援擴展至音樂及藝術文化等範疇，完善青年向上流的階梯：「當文化、藝術普及之後，有量就會有產業，喺香港開演奏會賣飛，都可以成為產業發展，更可以配合『十四五』規劃，令到本地人才有更多機會發揮所長，同時都可以避免佢哋因為經濟問題而放棄才能發展。」

倡增設練習場地及表演場館

除了供本地樂手表演的場地不足外，陳穎欣認為，政府亦未有為新興運動或小眾運動預留練習場地發展：「香港場地唔多，對發展音樂嘅設備同配套都唔足夠。早前訪問香港中國國術龍獅總會，政府由洪水橋起新市鎮開始，已經話要留土地畀總會，但到而家佢哋依然喺天橋底練習......佢哋係有健力士世界紀錄......政府應該要預先規劃，同埋預留位置畀佢哋發展。」不過她指，文化體育及旅遊局副局長劉震早前曾向她透露，在《施政報告》會有「好消息」，將會着手解決練習場地不足的問題。

陳穎欣亦希望《施政報告》在支援青年多元發展方面有所着墨，建議政府須增撥更多資源，提供可持續的恆常支援，由文體旅局、民青局等相應政策局協作制定短、中、長期規劃，大力推動青年於專項體育運動、新興運動、音樂及藝術文化等領域的發展，包括研究擴大不同範疇的基金資助計劃、增建相關項目的練習及表演場地，讓青年能兼顧學業。

倡雙軌職業教育制度 兩階段選擇銜接專業

在教育制度方面，陳穎欣建議推行「雙軌職業教育制度」，分階段在初、高中學課程提供職業或興趣發展銜接路線，以令學生在此兩階段可選擇相關銜接專才教育，協助他們結合行業發展，及早做好生涯規劃。又建議大專院校應研究及跟進職業錯配，並提供大專程度的再培訓課程，推動空檔年（Gap Year），讓年青人有空間探索自身所長。

為減輕青年發展所長時的經濟負擔，陳穎欣認為政府亦應檢視學生資助及貸款計劃的「免入息」學債利率。她亦建議增設職位或推動社區活動及青年發展項目時，優先考慮聘用本地專才。此外，陳穎欣提出擴大及優化本地藝術、運動、學術等資歷認證，讓從事學術、藝術、專項運動的人士，有更多機會銜接內地以至海外的專門學院。