李家超：從二十大看出香港新啟示　預告施政報告有經濟民生政策

特首李家超今日（18日）在Facebook發文，提到早前舉行的「二十大」，指中央多次提及「一國兩制」和涉港論述內容，認為可從中得到「啟示」，成為香港未來工作的行動指南。



另外，他亦透露明早（19日）發表任內首份的《施政報告》，將會提出關於發展經濟及改善民生等措施和政策。



李家超表示，「二十大」充份表現中央對「一國兩制」的高度重視，香港更可從中得到「啟示」，包括「國家開始全面建設現代化強國的新征程」、「香港進入由亂到治，走向由治及興的新階段」、「香港各界要有團結奮鬥的新作為」、「充分表現中央對『一國兩制』的高度重視」、「中央對香港發展經濟、改善民生，及破解深層次矛盾的要求和高度關注」。最後李家超更指報告對「一國兩制」實踐作出了精闢論述，形容是推進香港發展的「定海神針」。