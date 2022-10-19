$1膠袋徵費12.31生效　謝偉銓$2修訂雖遭否決、仍獲28名議員支持

五毫子膠袋徵費維持逾10年，立法會大會今日（19日）通過增至一元，今年12月31日實施。膠袋徵費的豁免範圍同時會收緊，盛載冰凍或冷凍食品，以及完全載於非氣密包裝食品的膠袋豁免都會取消。

建測規園界議員謝偉銓就議案提出修訂，建議一次過將徵費水平加至兩元，最終被否決。議員對此態度兩極，部分認為不論膠袋徵費加價至1元或2元，均可有效即時減低膠袋棄置量；部分則認為膠袋加價治標不治本，不單加重市民經濟壓力，同時反利商家，建議政府應加強教育宣傳，達源頭減廢。



28議員撐加到$2 楊永杰林素蔚反對任何加價

謝偉銓的修訂為議案帶來暗湧，環保署早前表明，如果議會通過加到2元，政府也會「尊重並接納」，換言之，加幅完全掌握在一眾議員手上。謝偉銓會上表示，自從2009年推膠袋徵費後，成功減輕堆填區壓力，不過實施多年後，市民開始習慣收費，近年的膠袋棄置量有反彈情況，建議政府將膠袋徵費大手增至$2。

由議員提出的修訂案須經分組表決通過，即分別在選委會界別、以及直選與功能組別出席議員中獲過半數贊成。謝偉銓將徵費加至2元的修訂，在34名選委會界別議員出席的情況下，有15人贊成，14人反對，5人棄權；功能界別及直選界別議員，有49人出席，13人贊成，34人反對，1人棄權，議案在兩個分組都被否決。

至於政府提出加到$1的原議案，只需全體出席議員過半贊成即可通過。82位出席議員中，有78人贊成，楊永杰及林素蔚反對，1位棄權，議案獲得通過。取消兩類膠袋豁免徵費，則獲81人贊成通過。

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梁子穎撐加到$2：市民可以揀自攜環保袋

工聯會梁子穎贊成謝偉銓的修訂，他解釋指，考慮膠袋對香港居住環境帶來長遠影響，指市民有選擇權，可以自行帶備購物袋。選委界林筱魯則認為，加價至$1對市民來說是「不痛不癢」，成效短暫，因此支持膠袋徵稅增至$2。

劉智鵬批齊之以刑 並非從環保意識下工夫

不過，有議員質疑加價至$2，等同加重市民經濟壓力，認為當局應考慮從教育方面入手，其中選委界劉智鵬表示，「加價只係如同『道之以政，齊之以刑，民免而無恥』」，意即用單靠政策及懲罰性收費去約束市民，而非在環保意識上下手，並不能對症下藥。九龍中楊永杰則質疑膠袋徵費的成效是否可以持續。