類鼻疽｜消息：袁國勇團隊在患者家中兩個樣本驗出細菌　惟含量低

本港今年錄得29宗類鼻疽個案，其中15宗更在深水埗區錄得，其死亡率可達75%，當中6名病人離世。據悉，除衞生防護中心在該區收集了107個附近一帶公園及地盤、大廈水樣本等環境樣本，港大微生物學系團隊早前亦在個別患者家居採集環境樣本，當中從一個住戶的浴室水龍頭及花瓶內壁採集的拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應，但細菌含量極低，不排除是病人早前所帶的細菌污染相關環境。



香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，目前尚未有足夠證據確定深水埗群體爆發的類鼻疽病的來源，認為有必要進一步監測此情況。



據悉，衞生防護中心在深水埗區共收集了107個環境樣本，包括16個從附近一帶公園及地盤採集的泥土樣本、42個從深水埗區自八月起錄得確診個案的16幢大廈的供水系統採集的水樣本、47個在相關大廈的水管或水喉採集的環境拭子樣本及一個在家居採集的灰燼樣本，所有樣本均對類鼻疽呈核酸檢測呈陰性反應。

一名患者浴室水龍頭及花瓶內壁樣本對細菌檢測呈陽性

此外，香港大學微生物學系團隊早前在個別患者家居採集環境樣本，當中從一個住戶採集的兩個拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應，包括一個從浴室水龍頭的拭子樣本及一個花瓶內壁拭子樣本。

細菌含量極低 不排除是病人所帶細菌污染環境

據了解，該檢測敏感度極高，而兩個陽性樣本所檢測到的細菌含量極低，可能屬於殘留細菌基因片段，不排除是病人早前所帶的細菌污染相關環境。

袁國勇：目前未有足夠證據確定深水埗群體爆發來源

香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，目前尚未有足夠證據確定深水埗群體爆發的類鼻疽病的來源，認為有必要進一步監測此情況。

▼10月13日 直擊類鼻疽爆發地深水埗區積水情況▼



+ 5

有關方面已通知水務署檢視供水系統 未發現異常

鑑於香港大學的結果，為審慎起見，有關方面已通知水務署，以檢視該區供水系統及過去三個月維修保養記錄。水務署初步未有發現該區的供水系統在過去三個月曾出現故障或損壞，而在相關配水庫及該區的食水樣本的化驗檢測一直未有出現異常情況。