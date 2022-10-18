類鼻疽｜深水埗白田邨個案最多　直擊雨後綠化地泥土沖至地面

類鼻疽來勢洶洶，深水埗區今年暫錄得20宗確診個案。衞生署今日（18日）在深水埗區舉行預防感染類鼻疽健康講座時，首次提及深水埗區內白田邨個案較多，但未透露個案詳情。白田邨有不少綠化地，還有一片山坡，附近更有草木茂盛、水土豐盈的石硤尾公園，雨後少許泥土沖至地面。有受訪居民表示不知道類鼻疽，感到愕然。



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屋邨外有大片山坡 隔壁有公園及足球場

衞生署早前表示，類鼻疽伯克氏菌在土壤及積水環境中存在，打風落雨後易由土壤擴散開。颱風納沙加上東北季候風風勢強勁，或有利於類鼻疽傳播，提醒市民要注意。

今日現場所見，盛田樓、昌田樓及瑞田樓前的圓形空地上環繞著約八個花盆及16棵樹木，地上有少許落葉，樹根處泥土部份由鐵蓋封住。由於有微雨，樹下及花盆內的泥土已完全濕潤，少許泥土沖至地面。屋邨內的有蓋走廊兩邊有不少排水管道，將走廊頂簷水排入地下管道。

該三幢樓後有大片山坡，種有樹木及滿是泥土，隔絕白田邨與白雲街，有居民在山坡樓梯上落。太田樓亦被綠化帶包圍，有一片綠化空地上生滿了藤蔓，旁邊無任何隔斷圍住，空地泥土直接暴露在空氣中，旁邊有三排座椅。

白田邨居民：唔好搞啲泥土咪得囉

趙伯住在白田邨昌田樓，平日有到公園運動，他聽及白田邨有較多個案表驚訝說「我唔知喔」，但感嘆「避無可免」，認為難以預防類鼻疽感染，只表示「唔好搞啲泥土咪得囉」。

居住在太田樓的廖婆婆表示，有看電視節目了解類鼻疽，但了解不多，甚至以為是病菌人傳人。廖婆婆平時都在樓上鮮少出門，只在下午3時左右下樓透氣，若無下雨便在屋邨的設施做運動，「擔心唔到咁多，我都好少落黎」。

另一居民黃伯表示「唔驚」，還表示不太了解類鼻疽詳情，亦不知衞生署今日在石硤尾舉辦講座。

還有四位街坊表示不知曉類鼻疽。其中甘先生說：「防得到就防，防唔到就算」，他指家中自來水暫無異常。