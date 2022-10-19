施政報告｜政府辦公室若無地域要求　將由核心商業區遷至北都會

特首李家超今日（19日）發表任內首份《施政報告》，「北部都會區」發展是其報告重點之一。為了帶動當區發展，他宣布現時位處核心商業區，而沒有特定地域要求的政府辦公室，將遷往「北部都會區」，帶動該區發展並騰出位於核心商業區的土地。



政府部門大遷徙 金鐘政府合署四成遷北都

為推動「北部都會區」發展，提升生活質素，包括文化設施群、專上教育院校、大型體育設施、醫院網絡、政府設施群等，李家超宣布，位處核心商業區而沒有特定地域要求的政府辦公室，例如金鐘道政府合署近四成辦公室樓面面積，將遷往「北部都會區」，帶動該區發展，並騰出核心商業區土地。

李家超表示，「北部都會區」是未來的策略發展據點，也是驅動香港再創高峰的新引擎，政府會全力推進「北部都會區」建設。為強化建設「北部都會區」的「治理體系」，政府將分別成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」，前者由行政長官親自帶領作高層政策指導及監督，後者由財政司司長主持並由專家及社會人士組成。明年會成立專責發展「北部都會區」的部門，主導和統籌各部門以創新發展模式推動建設。