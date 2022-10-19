搶人才︱狄志遠批「只搶不留」難止血　 江玉歡籲直面青年離港潮

《施政報告》今日（19日）發表，新思維社福界議員狄志遠指，政府提出搶人才，但沒有提及挽留人才是本末倒置，政府應「先止血，後補血」。選委界議員江玉歡促請政府公開每年離港港人人數，並分析香港青年離港原因，對症下藥解決人才問題。



狄志遠批評《施政報告》欠缺扶貧政策，扶貧工作「不精不準」，沒有目標、策略及KPI等。他提到，近年香港面對嚴重人才流失問題，但《施政報告》只提出如何搶人才，沒有提及如何挽留人才，批評是本末倒置，認為政府應「先止血，後補血」。他憂慮政府設立多個「督導委員會」，反而令架構更臃腫、降低效率。至於《施政報告》提出引入「紅隊概念」，他認為不應該由政府內部扮演批判、 反對的角色，應該容納民間不同聲音。

選委界議員江玉歡稱，《施政報告》對吸引人才方面著墨頗多，但未看到留住本地畢業生的措施，促請政府統計每年離港港人人數，並分析香港青年離港原因，就人才問題對症下藥。她指出，政府指出縮短公屋輪候時間只針對家庭，無助舒緩單身人士輪候情況，建議政府加強協助居住在不適切住屋的單身人士。

何君堯讚李家超不為吸睛：與林鄭相比「相當唔錯」

選委界議員何君堯形容報告「穩打穩紮」，評分有7分，與去年《施政報告》比較屬「相當唔錯」：「李家超今次施政報告並唔係要去吸睛，或者嘩眾，而是深明過去多年來，有好多問題未解決。」他讚揚李家超踏實解決房屋問題：「唔係你講咁多嘢，就等於一個人好想食好多嘢，你根本消化唔到，排唔到出嚟，咁開出好多唔同方案，純粹係自欺欺人。」

選委界議員陳凱欣讚揚今份《施政報告》極具份量，敢於處理老大難問題，尤其是醫療及房屋方面。她指容許夫婦共同醫療券，能鼓勵長者使用私營醫療服務，及早預防，但提到今次未有提出牙科政策改革，認為長遠而言應檢討。