施政報告｜民建聯嫌4.5年上樓欠進取　經民聯：要復常通關不可缺

特首李家超今早（18日）發表任內首份《施政報告》，多個建制政黨表示歡迎及肯定。民建聯認為這份《施政報告》能更好地解決深層次矛盾，但在房屋方面仍有進步空間，例如公屋輪候時間目標可更進取，建議政府以3年上樓為目標。工聯會讚揚《施政報告》「貼地」，惟認為扶貧方面著墨不足。



民建聯：公屋輪候時間應更進取定為3年

民建聯主席李慧琼表示，《施政報告》吸納不少民建聯的意見，能夠更好地解決深層次矛盾，展現大局觀，所提出的建議全面及具開創性，亦反映特首李家超重視宣傳《憲法》和《基本法》，KPI及公務員賞罰機制顯示李家超對公務員有要求。

該黨議員陳學鋒指，《施政報告》初步回應了國家主席習近平於「七一」講話中，提到港人房子住得更寬敞的期望，但仍有改進空間，例如簡約公屋仍未有時間表。他關注當局會否在市區興建簡約公屋，希望當局盡快作出交代。他認為，政府提出公屋輪候時間封頂是好開始，但應更加進取，建議將目標訂至3年上樓。

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鄧家彪不滿未具體闡述減貧目標

工聯會會長吳秋北則說，《施政報告》是樹立新風，提振信心及重在執行，重視頂層設計規劃，有延續及革新措施，緊扣國家主席習近平的講話內容，並回應中共20大精神。他認為政府提出將公屋輪候時間「封頂」、以及將新建單位面積「封底」，是回應到市民急切需求，簡約公屋亦能縮短輪候公屋上樓時間及改善居住環境。

該黨議員鄧家彪指，《施政報告》對貧窮問題著墨較少，未有具體闡述減貧目標，認為過去的扶貧政策必須檢討。

新民黨葉劉淑儀指優化公僕管理制度具前瞻性。（資料圖片）

新民黨：優化公僕管理制度具前瞻性

新民黨主席葉劉淑儀表示，樂見《施政報告》回應習近平「七一」講話提出的「四點希望」和「四個必須」，又針對房屋、醫療、青年及教育等多方面社會問題，形容報告高質量且具開創性，予以高度評價。她表示，為了強化治理體系及管理機制，優化公務員管理制度具前瞻性，又稱讚政府成立香港投資管理有限公司是突破性措施，相信有助各個基建發展計劃融資。她歡迎當局決定發展大嶼南部的綠化地帶作生態旅遊或康樂用途。

經民聯：真正復常通關不可或缺

經民聯主席盧偉國以「前瞻務實、關顧為民」八字形容《施政報告》，稱讚報告正面回應了中共二十大會議提到，香港要發展經濟、改善民生、解決深層次矛盾、及融入國家發展大局的部分。他稱，政府採納了經民聯80多項建議，不過社會真正復常，通關不可或缺，促請當局盡快訂立通關路線圖，同時盡快落實報告提及的各種措施，為社會注入動能。

經民聯議員梁美芬關注國民教育政策，樂見特首聽意見，把「基本法督導委員會」改名為「憲法及基本法督導委員會」，同時規定幼稚園老師要具備國民教育及《基本法》認知。她又讚揚政府優化公務員管理制度，推出表揚計劃，認為會是很好的表現指標，能達到好成果。