施政報告｜狄志遠：KPI有助監督　問責官員表現不理想亦可革職

新思維今日（22日）召開記者會，回應新一份《施政報告》。他們認為《施政報告》整體仍需補漏拾遺，還有很大的改善空間。新思維主席、社福界立法會議員狄志遠歡迎政府訂立多項指定項目指標，讓議員更有效監督政府施政，但擔心增設更多專責小組，令政府架構更臃腫，架床叠屋，卻對政府的執行力沒有太大幫助。



指香港亦是大灣區一部份 不應只鼓勵青年北上

狄志遠關注公務員獎懲制度是否適用於問責官員中，認為表現不理想的問責官員也應受到懲處，包括勒令離職，以免讓市民感覺政府的管治是「上鬆下緊」。就福利相關議題，狄志遠表示暫時可收貨，但仍需補漏拾遺，繼續跟進。但政府在扶貧方面是欠交功課，要求政府要在兩個月內成立小組制定清晰目標、策略和方向。

新思維副主席黃俊瑯說，在青年社會參與方面，政府需加強青年發展委員會頂層功能，擴闊收集青年意見的功能，加強與青年溝通。他續指，政府對粵港澳大灣區有錯誤的判斷和理解，不應只鼓勵香港青年到內地發展，香港已是大灣區一部份，應是鼓勵香港青年了解內地發展狀況，在內地接受培訓，然後回港貢獻，並在港協助內地企業聯通國際。

促盡快訂立復常路線圖

新思維副主席崔定邦表示，政府在香港復常方面交白卷，至今仍未有香港復常路線圖。他質疑政府允許參與11月金融峰會的銀行家和金融家可免受黃碼限制，但其他同樣經機場入境的香港居民和旅客就不能，他認為政府應公平對待所有香港市民和旅客，並盡快訂立復常路線圖。