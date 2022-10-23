卓永興：難推政策挽留潛在離港人士　店舖阻街罰款擬大增

新一份《施政報告》上周出台，當中提出多項「搶人才」政策，不過「留人才」就甚少着墨。政務司副司長卓永興出席節目，表示難以找出潛在可能離港的人士，指若針對他們推出特定優惠政策，或會引起其他市民不滿。



另外，他帶領的「地區事項統籌工作組」由8月起開始打擊衞生黑點，他指目前成效已超出預期，現正草擬加重店舖阻街等罰則，雙倍罰款是「最起碼」，將提交立法會審議。



卓永興直言，施政報告已有多項有利香港的惠民措施，認為無需要針對可能離港的人士實行特定措施：「我們很難找出潛在會離開的人，提供若為他們經濟因素，或是提供一些優惠，其他香港人如何看待呢？」他直言計劃不可行，亦沒有此需要。

至於打擊衞生黑點的行動，卓永興認為現時罰款不對等，有需要調整：「亂抛垃圾、隨處棄置建築廢料和店舖阻街，也只是1,500元，這與你在街上亂抛煙頭或亂扔紙巾是一樣的。其實大家很明白當中沒有對稱性......我們認為一定要提高罰則才有阻嚇的作用，我心目中認為需要大幅提升。」

他透露，下月中會開始商討如何美化市容，包括增加樹木種植及改善目前已老舊的路牌。明年中會完成檢討針對餵飼野鴿、「垃圾屋」 等罰則。