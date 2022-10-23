孫東指發展國際創科中心屬「背水一戰」　冀清晰路向吸引人才資金

《施政報告》提出設立100億元「產學研1+計劃」，以配對形式資助不少於100支大學研發團隊，第一期是三年內成功把科研成果轉化落地，第二期是隨後兩年內把科研成果商品化。

創新科技及工業局長孫東表示，將香港發展成國際創科中心屬「背水一戰」，又指上屆政府雖已投放1,500億元用於創科，惟大部分資金投放在基建，真正用在前線科研有限，期望透過清晰發展路向，吸引人才及投資。



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孫東今日（23日）在商台節目《政好星期天》表示，香港有很強的基礎科研能力，但在「從1到N」的商品化過程上，產業發展仍有更大的發展空間，相信與過往政府欠缺清晰政策有關。政府將資助不少於100個主要來自大學的研究團隊，他指由大學推薦科研團隊，也鼓勵與海內外大學一齊合作，產生協同效應，並透露遴選條件包括團隊過往有否很好的科研成果、有市場價值、成果吸引外面資金能力，亦會與大學合作揀選，他希望有私人企業或投資基金投入，加速產品化。

上屆撥款用於基建 今屆用於前線科研

孫東稱，不擔心香港出現「燒錢」情況，指上屆政府投放1,500億元用於創科，惟大部分資金投放在基建，真正用在前線科研有限，期望今屆政府透過清晰發展路向，完善創科生態圈，增加業界投入，吸引人才及投資。

施政報告投資100億元「產學研1+計劃」。（資料圖片）

創新科技及工業局長孫東表示，將香港發展成國際創科中心屬「背水一戰」。（資料圖片／梁鵬威攝）

孫東表示，本港只得這幾年機會發展創科業，形容將香港發展成國際創科中心屬「背水一戰」，稱施政報告不只「搶人才、搶企業」，亦對本土經濟給予大量扶助。

五年內引100間企業KPI是目標

他又指，五年內引入至少100間創科企業的積效指標，是無先例可循，會視之為目標，希望引進的企業能帶上訂單，落戶香港，在兩三年間投產，不過他承認在支援上最大難度是面對土地問題，以滿足企業需求。他期望透過鞏固及提升本地科研，透過產業帶動GDP增長，促進就業。

對於美國正進一步推動將供應鏈吸引回國或「友岸外包」，孫東表示香港屬外向型經濟，相關政策對本港肯定有影響，不排除一些歐美企業或人員對與香港合作有所猶豫或持觀望態度，又指政府以往推出的大型項目，已遇到相關問題。