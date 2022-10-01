鄧炳強曬旗海：自由表露愛國情全賴國安法　卓永興慶幸生為中國人

不少高官及政界人士趁國慶在社交網站出應節帖文，政務司副司長卓永興及鄧炳強上載「旗海中獨照」，卓永興稱很慶幸生為中國人，大讚國家有國格、國體，頂天立地。鄧炳強則指，《港區國安法》頒布後，大家先得以自由表達愛國情懷，盡情為身為中國人的驕傲而高呼。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄則跑兩場，出席完金紫荊廣場升旗禮，就趕到理工大學，他說理大升旗禮莊嚴有序，充滿愛國情懷，足見對國家的認同是人心所向。財政司司長陳茂波則簡短發文，希望市民同歡，祝願國家繁榮昌盛、國富民強。



卓永興看升旗無比愉悅 鄧：更珍惜國家關懷

卓永興表示，觀看五星紅旗在國歌聲中升起，不禁為國家成就自豪，形容心情無比愉悅和興奮。國家三、四十年間，由百業待興到全面小康，成就驚震世界，舉例央視的節目種類及質素都可觀，運作五條外語頻道，顯示國家實力雄厚、人才鼎盛。他說忍讓、守信、厚度、有風骨等都是中國人的民族性，國家關顧香港，也希望香港能貢獻國家。

鄧炳強亦因旗海而份外感觸：「望住呢一片國旗海，我感受到祖國嘅偉大，心底亦更珍惜國家對我哋嘅關懷。」楊潤雄則深感作為中華兒女的驕傲與自豪，稱香港在祖國支持及關愛下，會全力善用「一國兩制」優勢，把握發展機遇，為民族復興作貢獻，自己亦會說好中國和香港故事。

楊太：國家大局中創高峰 盧寵茂：建「健康香港」

公務員事務局局長楊何蓓茵發帖指，身為國家一份子，有責任為國家富強而努力，為實現民族復興而奮鬥。她說作為公職人員，更有首要責任維護和確保「一國兩制」行穩致遠，為香港謀發展，貢獻國家所長，希望未來大步走出「疫」境，在國家大局中再創高峰。

醫務衞生局局長盧寵茂則指，國家在醫療領域發展一日千里，自己會本著「政府主導、敢於擔當；引領灣區、創出香港；優化醫療、病有良醫；求同存異、變革共贏」，把國家主席習近平「七一」提出的「四點希望」體現在醫衞局的工作上，共建「健康香港」，融入「健康中國」。