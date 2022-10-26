免針紙｜狄志遠斥自毀威信：因欠法理而修例　梁美芬稱上訴有勝算

高等法院早前就「免針紙」司法覆核，裁定政府無權廢除涉案免針紙。政府昨日（25日）表示不會就裁決上訴，不過同日刊憲修訂第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》。新思維立法會議員狄志遠今日（26日）表示，政府處理「免針紙」手法不當及粗暴，質疑政府因為欠缺法律依據，因而繞過正常上訴程序修例，批評做法不符合公眾利益及違反公義。

經民聯選委界議員梁美芬認為，刑事程序和保障公共衞生的決策應同步進行，認同政府不能等涉事7名西醫的刑事結果，才處理免針紙問題。



狄志遠批政府無深思：早有人質疑局長無權

狄志遠認同，政府需要著手處理醫護人員濫發醫生紙的問題，否則會危害香港防疫控疫，但他認為政府處理手法不當：「坊間一開始已經有人質疑局長是否有權廢除免針紙，但政府起初愛理不理。到法庭判決後，政府應該要以理性程序、常理過程，就司法覆核結果上訴，先至符合公眾利益及公義，令到社會有足夠時間討論。」

狄志遠質疑政府選擇修例、而非上訴，是因為背後的法律理據不足：「我哋係感到十分失望，說明政府由第一日起，處理呢個問題時，都沒做到深思熟慮，考慮清楚喺法律框架，係咪容許佢哋進行呢個程序安排。」他形容政府繞過程序直接修例是「粗暴」，對此感到失望，認為政府「自己打擊自己管治威信」，指市民在「蜜月期」間，會更留意政府一舉一動，呼籲政府處理社會敏感議題時要更加深思熟慮。

梁美芬：政府可助真正需要人士起訴7醫

梁美芬則稱，選擇上訴或修例，應交由政府衡量公眾利益後作出決定。她相信政府有空間提出上訴，因為第599章《預防及控制疾病條例》第8條列明如行政長官會同行政會議可以為「防止、應付或紓緩公共衞生緊急事態的影響，及為保障公眾健康訂立規例」，向行政長官和行會提供了寬闊的酌情權，而原訟庭只提及「第599L章」有關免針紙的狹隘酌情權，認為若政府再上訴，有機會有不同的結果。

對於真正有身體需要取得免針紙的受影響人士，梁美芬形容他們遭到「七醫」拖累，認為政府可以協助他們起訴涉事醫生，「或者等佢真係被判專業失德嘅時候」。