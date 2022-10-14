0+3︱盧寵茂：不考慮准黃碼堂食　田北辰倡提前三針死線換月內0+0

立法會衞生事務委員會今日（14日）舉行會議，實政圓桌議員田北辰指，實施「0+3」入境檢疫安排後，重症數目不升反跌，而黃碼禁止進入食肆，影響旅客來港意欲。他建議把接種三針疫苗的寬限期從11月底提前至10月底，以滿足科學上加強免疫力的要求，令檢疫政策盡早放寬至「0+0」。

不過，醫務衞生局局長盧寵茂說，重症數字只是考慮因素之一，制訂政策須視乎整體疫情發展及公營醫療系統負荷。而隨著有變種病毒輸入，染疫入院及住院人數上升都需要關注。盧寵茂也指「0+3」安排下，入境人士抵港首三天的核酸檢測並非完全準確，即使呈陰性，暫時也不會考慮放寬讓他們進入食肆。



盧：已決定限聚令放寬至12人 惟修例需時

田北辰會後表示，無法被盧寵茂說服，因為政府一直推動疫苗接種、加上口服藥，相信重症減少的情況下，感染個案回升並不影響醫療系統：「重症正在下跌，是否任何人到醫院都要招呼他？將來是否『0+3』隨時變回『7+0』？」

至於本地防疫政策，田北辰提議，取消凌晨時分禁止堂食的規定，認為不少夜班司機或保安需要晚間進食，人數不多且傳播風險低，看不見禁止凌晨堂食的理由和效果。衞生事務委員會主席、自由黨張宇人則希望當局一致對待餐廳和酒吧，指飲食業界羨慕酒吧場所能營業至凌晨二時，期望當局下一階段考慮延長餐飲處所營業時間。

議員陳凱欣則關注限聚令人數和堂食人數不一致，盧寵茂回應表示，政府已決定修訂限聚人數從4人增加至12人，與食肆堂食人數規定一樣，但須通過法定程序修改，希望議員支持，加快修訂速度。

免針紙7醫被禁提供政府相關服務

經民聯梁美芬關注被指濫發「免針紙」的失德醫生，有機會在等待法庭判決或醫委會聆訊時，仍如常開業和濫發「免針紙」，干擾抗疫政策，詢問當局是否有權限阻止相關人士在此期間的濫發行為。盧寵茂表示，如果這些人士的服務與政府相關，考慮到他們已進入司法程序，可能被拘捕或檢控，政府會暫停他們提供疫苗接種、以及接收醫療券等。

梁美芬問到，醫健通未有及時發現，300名公務員使用被捕西醫的「免針紙」，與主席張宇人發生爭執。梁美芬提到「其實我不是data science expert（數據科學專家），但照道理看到irregular（不尋常）的事發生，亦應該指出」。張宇人隨即要求她不要中英夾雜，梁美芬則反駁：「主席你不要浪費我的時間，局長聽得明！主席你再這樣大家不會服氣。」

會議規定發言時間只有4分鐘，盧寵茂最終未能回應所有提問，梁美芬嘗試追問但因已超時被阻，她隨即離場。