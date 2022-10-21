越野跑步總會再向盧寵茂發信　內文透露兩個政府部門「互相傳波」

香港越野跑步總會（TRAHK）基於文化體育及旅遊局的意見，今月初去信醫務衞生局，要求與政府會面，撤銷對越野跑比賽的嚴苛防疫限制。然而，醫務衞生局的回信就叫越野跑步總會可以向文化體育及旅遊局尋找協助。對於兩個政府決策局的「互相傳波」，越野跑步總會提出4點要求，並再次提出希望與醫務衞生局見面。



香港越野跑總會向盧寵茂發公開信 求政府撤比賽限制以保國際地位

上次順利舉行的樂施毅行者已經是2018年。（資料圖片/樂施毅行者Facebook）

醫務衞生局在10月13日以英文回覆越野跑步總會：「儘管疫情不穩定，但政府仍一直與各持份者聯繫，想辦法讓體育活動在符合防疫要求下舉行，並為不同體育活動微調相關要求。」

「政府會繼續與各體育機構就其擬辦體育活動和賽事保持溝通。體育機構如欲申請舉辦相關活動或賽事，也可聯絡文化體育及旅遊局，協助相關申請。」

香港越野跑步總會分享政府的回應。（香港越野跑步總會Facebook）

越野跑步總會不滿政府這份回覆，感到失望，一無解釋對越野跑比賽採取嚴苛限制的原因，二無同意雙方會面，三無答應放寬防疫限制的要求。故此，越野跑步總會再向醫務衞生局局長盧寵茂發信，要求政府正面回應。

在信中，越野跑步總會提及到「我們去信給醫務衞生局前，有跟文化體育及旅遊局保持聯繫，是他們告訴我們，施加於香港越野跑比賽的防疫措施是來自醫務衞生局，而非文化體育及旅遊局」。從雙方信件得見，總會稱文化體育及旅遊局表示越野跑比賽的防疫限制來自醫務衞生局，而醫務衞生局的回信就叫總會聯絡文化體育及旅遊局協助申請。

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香港著名越野跑賽「香港100」賽事吸引不少外國人參加，可以一邊跑山欣賞美景，一邊挑戰自己體能耐力。（資料圖片/hk100-ultra.com）

越野跑步總會表示：「我們本身期望醫務衞生局會好好解釋他們採取這些防疫措施的原因。醫務衞生局的做法證明他們根本不了解越野跑比賽傳播疫情的風險有多麼低，也不明白這些措施會對香港越野跑造成多大的傷害，要知道我們一直是全球的越野跑之都。如果醫務衞生局認為越野跑對香港公共衞生構成威脅，請向我們及香港數以千計的越野跑愛好者清楚交代原因。」

越野跑步總會主席Janet Ng希望政府可以解除對越野跑比賽的防疫限制。（受訪者提供）

越野跑步總會主席解釋發公開信時機 「香港原地踏步會被超越」

越野跑步總會再次提出希望與醫務衞生局見面，並列明4點具體要求，盼政府為越野跑比賽「拆牆鬆綁」。引述越野跑步總會的信件，以下是他們的要求：

「取消核酸檢測作為參與比賽要求。目前，很多比越野跑比賽高傳播風險的活動，參與者都不需要事前接受核酸檢測。」

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

「准許檢查站提供食物補給。目前對跑手准飲不准食的要求，實在沒有邏輯可言。只有香港會這樣做。」

「准許比賽賽道超過50公里。愈長距離的比賽，參與者的分隔就愈大。同樣，只有香港採取這樣的措施，違反邏輯，難以說得通。」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/夏家朗攝）

「取消因疫情而定的參加者人數限制。如果8000人都可以安全地在室內觀看桌球比賽，相信只有其四分之一人數參與的長途越野跑或遠足活動也是安全的。」