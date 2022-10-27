創科發展藍圖年內出爐　李家超：港深創科園將試行專屬跨境政策

特首李家超今早（27日）出席一個大灣區論壇時，表示要增強香港及大灣區結合競爭力，《施政報告》提出成立「融入國家發展大局督導組」，是建立全新的頂層治理體系，將領導機制強化為「1+3」四人領導，令特區與內地不同單位及機構都可以「全接觸」。

李家超又指「無創科，無未來」，年內會推出「香港創科發展藍圖」，勾劃未來發展方向及重點策略。政府正與深圳全力發展「深港科技創新合作區」，將會在港方園區打造新試點，與深圳研究在「一區兩園」的基礎上，試行專屬跨境政策，確保人流、物流、資金流、信息流暢通無阻。



北都會將發揮超越地理界限協同效應

李家超提到，在大灣區發展上有三大措施，包括成立相關督導組、鞏固傳統產業、以及發展新興產業。在督導組中，由他擔任組長，三名司長會擔任副組長，在所屬政策範疇領導各局長，從策略和宏觀角度推進跨局、跨部門工作，加強與內地的溝通，進一步打通大灣區的人流、物流、資金流、信息流，加強大灣區城市之間的高水平合作。

他說在傳統產業要推陳出新，舉例進一步發展全球離岸人民幣業務，包括海南和深圳政府將在香港發行離岸人民幣地方政府債券，並在聯交所上市。至於新興產業發展，他說創科是重要引擎，港深創科園所在的「北部都會區」未來會發揮超越地理界線限制的協同效應。