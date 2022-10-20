施政報告｜搶人才措施如賣廣告　李律仁︰同大家講「香港歡迎你」

【施政報告2022／施政報告／李家超 / 搶人才】特首李家超今日（19日）公布上任後首施政報告，推出多項「搶人才」措施，金融發展局主席李律仁指出，人才是否來港，更多考慮未來的發展前景，形容今次吸納專才計劃，配合其他金融措施，是向國際社會賣了一次廣告，清晰宣告「香港歡迎你」！



不過有人力資源顧問卻認為政府不夠進取，學者雷鼎鳴更指出，面對人才流失，港府應考慮「換血」，放寬非本地學生佔比20%的限制，增加他們留港機會。



（圖一）

李律仁：好似同外人士講「we want you」

近年本港出現移民潮，加上疫情下本港較其他地區嚴謹的防疫措施，令不少海外人才均選擇轉到其他國家或地區工作，與營商有關的國際排名亦被新加坡趕過，大有「紐倫坡」取代「紐倫港」之勢。行政長官李家超首次於《施政報告》中，公開指出本港於過去兩年，流失約14萬本地勞動人口，因此推出多項「搶人才、搶企業」措施，以重新吸納人才（圖一）。

除了多項優化措施外，亦仿傚新加坡推出「高端人才通行證」，吸引年薪逾250萬元的人士來港。金融發展局主席李律仁形容，今次多項人才政策，以及其他金融舉措就如賣了一次廣告，向海外人士清晰宣告「香港歡迎你」，「公布咗之後，已經有好幾間國際傳媒報道，就好似同大家講『we want you』，而且喺放寬入境限制至「0+3」後公布，時間岩岩好。」

李律仁形容多項人才政策，以及其他金融舉措，就如賣了一次廣告，向海外人士清晰宣告「香港歡迎你」。（資料圖片）

他笑言，月底到歐洲時至少有話題與當地人士交流，達宣傳效果。不過「高端人才通行證」只可留港兩年，相比起新加坡可在當地留五年（圖二），他認為不能夠如此簡單比較，認為更重要是人才來港後，究竟有沒有發展空間。

目前政府推出多項措施，「搶人才、搶企業」，進一步優化上市架構及就鞏固香港作為資產及風險管理中心及國際金融中心地位。他形容，香港是一個自由市場，與國際連接，加上配合大灣區發展及擁抱創科，香港可說是擁「天時、地利、人和」。

（圖二）

不過香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴，就對「高端人才通行證」吸納年薪250萬元人才的措施存有不少疑問，反問究竟是想吸引哪類人才？他解釋，現有機制下只要人才獲得香港公司聘請便能來港，個人感覺該措施「好奇怪」。

毅知顧問公司董事總經周綺萍就指出，「高端人才通行證」的好處是海外人才未獲本地公司招聘就可取得簽證，可先來港「感受一下」，才決定是否來港工作。但認為簽證時限僅兩年是「太少」，直言新加坡較早前已推出類似計劃，但簽證時限僅為五年，在市場競爭激烈下，政府「出手」應要更進取。

雷鼎鳴：政府要考慮「換血」

對於政府明言，過去兩年本地勞動人口流失約14萬人。周綺萍表示驚訝，雖然14萬人佔整體勞動市場細，但隨著更多「打工人」步入退休年齡，人手短缺的問題只會持續。她提到，目前本港最為短缺的是科技人才，相反受市況影響，金融業出手較過去「手緊。」

雷鼎鳴亦認為香港確實面臨人才流失問題，但港府又不可以不允許人移民，唯一能做的就是換血，吸引其他地方人才來港，其中最有效的方式應該是從本港大學畢業生入手，由於本港出生率持續下跌，入學率也下跌中，可將目前非本地學生佔比由20%限制進行放寬，增加非本地學生留港的機會率。

合規招聘和資薪的解決方案平台Deel，其亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng就預計，企業和海外人才仍需時間來調整業務計劃，吸引海外人才來填補目前空缺的政策未必會立刻獲得成效，但對港府成立人才服務窗口感高與，認為處理人才問題的專責小組或特別辦公室是令人鼓舞的第一步，也展示出政府正在優先考慮香港人才問題。

至於安永香港及澳門地區主管合夥人李舜兒就指，政府有必要簡化跨國企業到港發展的手續，特別是開設銀行戶口、退稅流程等。她提到，「香港係唔差既」，有企業冋她透露自從到香港「落地生根」後，認為配套比新加坡更為吸引，明言不會重返新加坡發展，對香港而言，只要在「說好故事」後主動出擊，配合施政，持續提升競爭力，方能穩固其國際金融中心地位。