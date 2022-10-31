鄧炳強：逾230人因國安相關法例被捕　所有審結案件皆入罪

保安局局長鄧炳強表示，到目前為止，有約230人因《港區國安法》或相關法例被捕，近140人被起訴，有逾30人被定罪，全部審結的案件被告都能入罪。



談梨泰院人踩人慘劇：港府重視大型活動人流管理

鄧炳強今日（31日）出席保安事務委員會政策簡報會期間，被工聯會鄧家彪問到國安法的執行情況。他指國安法個別案件，如唐英傑案、譚得志案等，都確立了國安法的合憲性，以及將以國安法執行煽動罪的合憲性。以上案例都對未來《基本法》第23條立法有幫助。

就韓國首爾梨泰院人踩人慘劇，鄧炳強重申對事件感到十分哀傷，強調政府當局十分重要人群管理工作，在大型活動期間會做好形勢評估工作，預留緊急疏散通道，限制區域人數，定時清理街道等，亦會預留充足警力，後援部隊如消防處等亦會準備好，應對突發事件。

就政府計劃立法規管大麻二酚（CBD），新民黨李梓敬反映市民未必對法規認識夠深，會否找民間團體甚至網上KOL協助宣傳禁毒意識。鄧炳強回應指，政府十分重視社交媒體宣傳，「KOL都係一個非常好嘅方法」，尤其一些能與年輕人接觸的人士。

煽惑他人不投票 胡英明：至今檢控5人其中4人被定罪

廉政專員胡英明則指，去年《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》實施後，新增兩項罪行，包括禁止任何人在選舉期間藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，以及任何人故意妨礙或阻止他人投票，截至目前為止，廉政公署已檢控5人，其中4人被定罪，稍後將會為立法會補選候選人安排講座，加強宣傳廉潔選舉。

被問到部份破壞選舉的宣傳於海外網站進行，如何確保選舉公平公正不受影響。廉政公署執行處首長丘樹春指，香港選舉法例的實施，並無地點區分，該署會進行執法行動，或向法庭申請拘捕令，相關人士回到香港時，會受到法律制裁。