施政報告｜許正宇：退還印花稅或帶動樓市需平衡　有信心吸引人才

《施政報告》中提出，合資格外來人才在成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）在電台節目指，希望措施可吸引人才長遠留港，對經濟帶來好處。他強調，先繳付後退還的安排是平衡整個市況：「吸引人才故然係好事，同一時間對樓房需求有一定帶動作用，故安排有適當平衡。」



至於措施對財政影響，許正宇指措施初心是廣納「四方之才」，目的不是增加庫房收入。他又解釋，因有不少「動態元素」，包括相關人士何時購買樓房、所購買的樓價、何時申請退還印花稅等，故現時較難評估對財政影響。



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許正宇今日在港台節目《千禧年代》中表示，退還印花稅安排是整個吸納人才的一部份，希望人才在港工作外，可長遠留港。被問到吸引力方面，許認為人才會有不同考慮：「起碼我哋工具箱入面多個工具，令到有需要嘅人可以用到，我覺得絕對係好事嚟。」

KPI（關鍵績效指標）方面，許正宇表示，希望每年能吸納3.5萬人到港，包括不同層面的人才，強調是「向四方招才」。他又指，本港實施「0+3」後見到金融機構如銀行人才慢慢回流，有信心整個人才計劃推出後，會有更多人選擇來港。被問到為何不是直接寬免印花稅？他強調要平衡整個市況：「現時安排都要畀（印花稅），相信會更平穩及順暢，要平衡對樓市影響。」

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至於當局會否考慮放寬樓市「辣招」？許正宇認為是敏感話題，有很多因素受影響：「唔止樓市，仲有外圍因素，所以要整體評估。」另外，本港下月初將舉行舉行「國際金融領袖投資峰會」，他指現時準備工作順暢，強調：「有信心辦得好」。許又指，實施「0+3」後「香港已經返嚟」的訊息明顯，現時亦計劃一連串活動，包括七人欖球賽等。

《施政報告》中又提到，撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業。許正宇解釋，疫情後各地區對人才競爭很大，認為本港不能落後，故希望與企業共同投資。他又指，現時基金具體運作仍落實中，強調通過政府出資，令企業可加大在港投資：「亦係其中一個手段，令企業在港『生根』。」

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至於規管眾籌方面，許正宇指過去一段時間不少立法會議員向他提問，明白社會對眾籌活動有聲音，而現時沒有特定部門及專門法律處理眾籌事宜。他又認為，眾籌活動「緯度很寬，如賣旗等」，現時的挑戰是部份眾籌活動已有法律規管，故希望今年年底前可推出諮詢文件，聆聽社會意見。

家族辦公室方面，許正宇認為家族企業涉及傳承，不單是投資，亦包括法律、會計及傳承方面的安排，與本港的「經濟基因」很吻合。當局希望2025年前協助200間家族企業在港擴充或在港「落腳」，現時正起草法律，如家族企業符合指定條件，可有稅務寬免。