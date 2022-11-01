公務員守則刪政治中立　梁振英：徒為反對者添彈藥　中立也要愛國

公務員事務局局長楊何蓓茵日前表示，《公務員守則》將刪除「政治中立」字眼，因為公眾對字眼有不同演繹。全國政協副主席、前特首梁振英今日（1日）撰文反駁，指「政治中立」沒有空間被演繹成為「可以『中立』不愛國」，不同的演繹屬於「明知故犯」，猶如將「高度自治」演繹成「完全自治」。



梁振英指裝睡的人叫不醒：「輕聲細語叫不醒，試試在他耳邊打鑼打鼓？裝睡有後果，以後就不敢了。」他又說公務員「政治中立」的表述用了30多年，若現時放棄，只會為反對者「添彈藥」。



不同演繹屬明知故犯 有後果以後就不敢

梁振英指，「公務員必須政治中立」意思很清楚，如果有人有不同演繹是明知故犯，一如將「提名委員會提名」演繹成「公民提名」。他稱有關表述自從30多年前起草《基本法》沿用至今，意思清楚、毋須改動：「意思是公務員不能以自己的政治信念或政治關係為由，拒絕執行上級交帶的工作，或者陽奉陰違地hea做，就是這麼簡單。」

他指「政治中立」的公務員和政治任命官員一樣，都必須愛國、效忠國家，是「普世價值」，沒有「演繹」成「中立不愛國」的空間。他稱刪除「政治中立」在今天的形勢下，徒為反對者添彈藥，與其試圖用「至今未找到的其他字眼表述」，倒不如加強宣傳講解，「看看誰在裝睡？」