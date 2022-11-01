職安健｜何啟明無檢控數據　辣㷫盧偉國：囉囉唆唆，不如解散

立法會法案委員會今日（1日）討論職安健條例草案。其中，政府建議將未有為僱員提供充足食水的罰款上調至10萬元，而未有提供充足照明的罰款下調至2.5萬元。



多位議員質疑上述兩種情況均會影響僱員健康，但為何兩者罰款差距大，要求當局提供過往的檢控個案數字作支持理據。不過，勞工及福利局副局長何啟明等人未能提供檢控數據，僅表示「通常見到（提供食水）個情況（比較嚴重）」，更建議議員到另一會議進行討論，經民聯主席盧偉國隨即怒斥何啟明：「囉囉唆唆，無數字就叫我哋其他委員會⋯⋯咁我哋解散啦，走人，唔洗傾啦」。



食水不足罰款加至10萬 照明不足降至2.5萬

政府建議將僱主未能在所有僱員方便到達的適當地點，提供及保持足夠的食水供應的罰款，由現時1萬元，上調至第6級罰款級10萬元；工作地點沒有充足的良好照明的罰款，則由現時5萬元，下調至第4級罰款級2.5萬元。

盧偉國質問，當局為何會將無足夠食水的罰款大幅增加10倍，要求當局提供過往的檢控數字：「究竟過往遇到（無提供充足食水）有幾多，係好多個案、好多時都檢控過，定係睇字眼覺得好似比較嚴重呢？」何啟明指暫時未有相關數據，指勞福局每年也會到另一委員會匯報相關個案，建議盧健國參與該會議。盧偉國隨即動怒直斥：「你囉囉唆唆，無數據就叫我哋去其他委員會⋯⋯咁我哋解散啦，走人啦，唔洗傾啦！」何啟明反駁：「我哋冇數字，我哋在座幾位都唔係前線執法人員，但通常見到呢個情況，係議員唔滿意（答覆）。」

盧促前線人員交代 何：幾千執法人員坐係度同你講？

盧偉國接着說：「喂，咁你下次搵其他代表嚟，搵前線執法，知道數據嘅人啦⋯⋯我好重視呢個草案，好努力想令到『職安健』全港化，但局方唔可以單靠字面上嘅嚴重性去（決定）增加或者減少（罰款）但最重要係要阻嚇性，你都要講到點解要加或者減⋯⋯然後你話在座幾位唔知道前線執法！」

何啟明反駁指有數千名執法人員，難以邀請他們到立法會交代各個執法個案：「唔通坐係到同你講，巡到去邊到會見到啲咩，我自己喺立法會都未見過（此情況）。」隨後委員會主席陸頌雄嘗試調停：「大家唔好執着個字眼」，但未幾即被盧健國打斷：「你起碼要比我知，增加10倍（原因），過往案例多定少，但你咁都講唔到，咁點傾啫！我唔明點解今日副局聽唔明我講嘅嘢！」

陸頌雄最後打圓場，表示議員只想要個說法，想當局釐清草擬案背後的考慮因素，是按過往案例或是價值觀做決定，促請當局跟進並於稍後時間提供相關數據。