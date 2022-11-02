綜援上年323宗涉詐騙　孫玉菡：懷疑內地有物業　會查證內地單位

勞工及福利局局長孫玉菡表示，上個財政年度發現323宗涉嫌詐騙綜援的個案，強調社會福利署設有專隊調查。不過有議員指數字不少，質疑政府執法不力，沒有妥善打擊濫用公帑的情況。



上年1,143宗懷疑詐騙綜援投訴 主動調查550宗

孫玉菡回應立法會質詢時，指社署一直致力遏止詐騙綜援情況，申請人和家庭成員都要提交資產的仔細證明、以及入息證明，社署會約見所有申請人，進行家訪，並定期做覆檢和抽樣檢查等，包括了解其在香港以外地方的情況，會作主動深入調查，嚴重個案會交警方。

他指，現時詐騙綜援情況不普遍，在2021至22年度，市民舉報及社署主動調查的懷疑詐騙綜援個案，分別有1,143宗和550宗，當中經深入調查後，確立有涉嫌詐騙的個案，只有323宗，佔目前22萬宗綜援個案不足0.2%。社署有6隊特別調查隊，由120人組成，處理舉報和調查，並有6名退休紀律部隊成員出任偵查顧問。

何君堯。（張浩維攝/資料圖片）

何君堯質疑執法不力 孫：去年覆核了15萬宗個案

提出質詢的立法會議員何君堯質疑政府「玩數字遊戲」，因為如果以政府處理的調查和投訴宗數作為基數，三百多宗的詐騙，比率並不低：「咁係咪即係執法不力呢？」孫玉菡回覆指，現時綜援22萬宗個案、29萬名受助人中，差不多八成都是老人家、殘疾人士及病人等，只有極少數個案有詐騙成份。

他又指，政府去年作了15萬宗個案覆核，社署會以風險為本形式，即對於年老個案可能3年才檢查一次，一些健全成人會頻密一點，可能一年一次。對於懷疑國內有物業而無申報者，當局會寫信給內地有關部門，如國土資源部及不動產登記廳等，去年已發約300封信，全部都收到回覆。