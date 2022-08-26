最低工資「凍薪」四年促上調　工聯會批低過攞綜援：唔夠食一碟飯

最低工資委員會（低資會）即將開會，商討 2023 年最低工資水平。工聯會權益委員會（工聯權委）聯同相關行業工會代表今（26日）在政府總部門外請願，指最低工資遭凍結4年，低過綜援，通脹亦令勞工壓力增大：「出咗半斤力，都攞唔返八両」，並請勞福局官員在會議上保障底層勞工，希望將最低工資調升至合理水平。



最低工資37.5元 難抵通脹壓力

工聯權委主任丘燿誠指，設立最低工資的原意是為了防止工資過低，從制度上保障無議價能力的「底層勞工」。但最低工資水平去年遭凍結後，一直維持37.5元，不但跑輸通脹，甚至低於綜援水平：「目前4人家庭平均每月綜援金額係16,975元，但一對賺取最低工資嘅夫婦就得15,600元。」另外再加上疫情影響，領取最低工資的勞工僅勉強應付日常生活，並重申絕不接受凍結或微調最低工資。

「出咗半斤力 攞唔返八両」

香港護衛及物業管理從業員總會副主席王志雄則表示，各項的公共服務相繼加價，包括10月即將調整的公屋租金，在疫情下，亦需額外增加支出購買防疫物資，令領取最低工資的工友捉襟見肘。「需知道攞最低工資嘅『底層勞工』，好多係低學歷、低技術、高齡嘅弱勢社

群。」指他們普遍欠缺議價能力，往往只能透過最低工資的調升，而獲加薪的機會。但「凍薪」及通脹卻蠶食了他們微薄的工資，「以前出邊廿幾蚊可以買到10包即食麵，依家38蚊食碟飯都唔夠，出咗半斤力，都攞唔返八両」。

丘燿誠補充，「凍薪」的四年間，通脹壓力不斷升溫，自2011年5月至2022年6月，甲類消費物價指數累計升幅36.38%，而同期最低工資的金額累計升幅僅為33.9%，落後約 2.5個百分點，可見最低工資水平未能跑赢通脹。

工聯會權益委員會在政府總部門外請願，希望將最低工資調升至合理水平。（鄭嘉惠攝）

「不少企業加薪 基層卻凍薪」

香港環保物流及清潔從業員協會理事蔡英表示，早前不少大型企業，及公共機構陸續公布加薪幅度，如港鐵加薪不少於3%、九巴及龍運全體加薪3.5%等等。她指出，在疫情下，清潔員是最辛勞、風險最大、工作量大增的前線勞動者，政府更應給予正面回應，以肯定他們在疫下的付出。

丘燿誠：最低工資非「糖衣毒藥」

丘燿誠解釋，坊間有說法指最低工資是「糖衣毒藥」，會製造通脹、扼殺就業機會云云。他指實際上香港的整體通脹自法定最低工資實施以來大致溫和，過往四次調升法定最低工資水平並未對整體通脹構成明顯壓力，通脹是由眾多因素疊加而成的，而法定最低工資僅是其中一項因素，不應過分聚焦，

他建議，若然最低工資委員會未能達成共識，政府應設保底機制，行政長官與行政會議理應按不低於通脹進行調整，保障「底層勞工」免受市場剝削。