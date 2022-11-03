梁振英點名駁「送人去大灣區」　張欣宇：世界是青年舞台包含灣區

香港新方向立法會議員張欣宇，早前在民主黨前主席劉慧卿訪問中，談及青年在大灣區發展時，提到「重點係搵到自己城市發展的機遇，唔係要將啲人送去邊度，唔係好講得通。」



全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook點名回應，並建議讓立法會議員去大灣區城市公費遊學3個月。



張欣宇回應指，自己在蛇口長大，又表示香港需要聚焦發展，而青年有足夠技能、視野和信心，整個世界都是他們的舞台，包括大灣區。



張欣宇接受劉慧卿主持的網台節目《議會內外》 訪問。（直播截圖）

梁振英建議議員公費到大灣區遊學3個月

梁振英引述早前張欣宇訪問的報道，並回應指「沒有人要將、也沒有人可以將香港人『送去』邊度」，但認為香港人要知道大灣區其他城市的發展機遇，亦要破除偏見和成見。如有港人有意去大灣區其他城市發展，「我們有責任為他們解決例如稅率、子女教育，甚至投票等問題。」

梁振英表示，香港的經濟結構狹窄，並不足以讓所有香港人「可以搵到自己城市發展的機遇」，又稱「香港人不了解不考慮在周邊城市的發展機遇，會成為小街坊小麻雀。」他建議立法會議員至大灣區其他城市公費遊學3個月。

梁振英。（資料圖片）

張欣宇：我蛇口長大 明白香港要為青年創造機會

張欣宇回應指，自己在蛇口工業區長大，後來才知道梁振英常常前往蛇口，為該區帶來先進管理經驗。

他說，這樣的經歷讓他明白「打鐵還需自身硬」，指香港需要聚焦發展，創造機會，為香港青年創造更好的生活、學習及進步的機會，令他們成為香港和國家的驕傲和棟樑。當港青有足夠技能、視野及信心，張欣宇說整個世界都會是他們的舞台，當然包括大灣區。

談到政策層面，張欣宇說需要針對性地解決青年遇到的具體困難，例如令粵港通關更便利、爭取稅務誘因、加強大灣區醫療福利配套等。