張欣宇質疑「友師扶貧」落錯藥　青年毋須送灣區：首要在港找機遇

香港新方向立法會議員張欣宇今日（1日）出席網台節目《議會內外》，接受民主黨前主席劉慧卿訪問，他提到吸引人才最重要是有發展機遇，其次是住屋及稅制等配套和社會士氣，認為香港經歷社會動盪和疫情後，士氣未能完全復元，未來應避免激化社會矛盾。

張欣宇不認同要將年輕人送上大灣區發展的說法，希望下一代能在香港找到機遇。對於政府推出「共創明Teen」師友計劃，他認為對學生擴闊眼界是好事，但跨代貧窮源於社會資源分配不均，質疑計劃無助解決問題。



談及大灣區發展，張欣宇認為最重要是在香港找到機遇：「重點係搵到自己城市發展的機遇，唔係要將啲人送去邊度，唔係好講得通。」他稱香港需要兼顧三個角色，分別是香港市民的香港，中國的香港及世界的香港，不能忽略任何一樣。他提到，過去10年香港不斷放大討論主權問題，「變咗鬥嚟鬥去，對解決城市問題無乜幫助」，認為香港應聚焦政策討論。

促防疫鬆綁：都12人一枱 同冇限制有乜分別？

另外，張欣宇建議政府放寬限聚令等社交距離措施，刺激本地消費：「都開放咗12人一枱食飯，同冇限制個分別究竟係點邊？」但他提到香港很多行業依賴內地，一日未能與內地通關，預料經濟只能恢復至疫前三、四成。

在三隧分流方面，張欣宇建議不調整繁忙時段收費，而非繁忙時段，西隧私家車收費由75元減至30元，希望達至分流作用。他也建議政府免卻巴士及小巴等公共交通工具的隧道費，但要求交通工具營運商按比例降低車費。