曾鈺成質疑李家超欠變革　嘲「明哥派飯」漠視根源：管治理念要變

前立法會主席曾鈺成今日出席活動，質疑政府在《施政報告》中，未能完整地回應國家主席習近平對香港的「四個希望」。他笑稱要扮演李家超口中的「紅隊」角色，認為香港要做到「有為市場和高效政府結合」，方可把握市場機遇，避免因利益藩籬阻礙社會創造力。



曾鈺成出席論壇批評《施政報告》改革欠奉。

改善治理不明確 「明哥派飯」可解貧富懸殊？

曾鈺成表示，習近平在「七一」講話中提出的「四個希望」，正正是香港政府的挑戰。不過，曾認為政府在《施政報告》中較少針對「著力提高治理水平」及「不斷增強發展動能」著墨。他說習近平提到香港需要轉變治理理念，即意味港府原有的理念有問題，但在《施政報告》中卻未有提到相關改革：「改善治理水平，只提到設立政府管治組織......設立『政府投資基金』......不太明確。」

他又質疑，重組扶貧委員會如何可以做到「精準扶貧」，舉例指「『共創明teen計劃』，係咪做多幾個（參加者）就得呢？係咪以「明哥派飯式」嘅project（計劃），就可以解決貧富懸殊嘅問題呢？所以理念好重要。」

須破解利益藩籬 結合有為政府、高效市場

至於港府該如何改變其管治理念，曾鈺成認為，政府需要處理好與市場的關係，更好地結合「有為政府及高效市場」。他以昔日私人參建項目為例，指政府當時未能處理好市場帶來的反撲，最終只能退市收場，形容這是慘痛經驗。政府要避免被利益藩籬阻礙社會創造力，他以建築業為例，反問為何香港一直以人力為主導建屋，何不加入更多科技元素。