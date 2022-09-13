民研：政府滿意度升至40%　評論員稱移民潮令不滿政府基數減少

香港民意研究所民調顯示，市民對政府的滿意度升至40%，感到不滿的市民有37%，兩者均輕微上升。另外，三項法治指標評分均呈上升趨勢，當中法治程度由2020年約3.9分，升至今年9月初的5.74分；司法制度公平程度由約4分，升至5.37分；法庭公正程度則由約4.3分，升至5.68分。

時事評論員劉銳紹表示，不同因素都可以影響民調數據結果，認為政府表現滿意率提升與近年移民人數增加，使不滿特區政府的基數減少、社會焦點轉移至防疫政策上有關，令政治爭議較以往減少。



香港民意研究所於9月初，訪問了1,002名18歲以上、操粵語的香港人。結果顯示，市民對港府的滿意程度由今年8月初的36%，上升至9月初的40%；不滿意程度由今年8月初的35%，上升至9月初的37%。

黃啟晹稱媒體立場趨單一 批判減少

獨立法律研究員黃啟晹認為，民間對政府的滿意度和法治信心增加，與傳媒數量減少、立場單一有關，指調查結果在不少法律從業員眼中與現實有落差。他認為，自從《港區國安法》落實後，不少媒體停運，或將總部搬離香港，加上不少公民、律師團體解散，變相限制了港人接收的資訊：「法治同媒體係共生，媒體係監察、監督嘅作用，咁先可以保障到司法獨立。」

啲人話政治新聞愈少愈好，但當市民睇得少，你對社會嘅批判、情感都會慢慢少！ 黃啟晹

第六屆政府與行政會議非官守成員。（資料圖片／盧翊銘攝）

劉銳紹：滿意度升因社會焦點轉移

黃啟晹留意到「後國安年代」出現的兩個現象，法庭較傾向發表政治性意見，甚至以具政治色彩詞語批評示威者立場： 「好難想像法庭會作出呢啲評論。」他同時認為，法院愈來愈傾向抗拒參考外國案例，但有關人權、憲法及民主的案例，背後所帶出的精神和價值觀與西方國家共享，不過法院現時大多以「香港情況獨特，係前所未見」、「兩地情況唔同，所以我哋唔採納」為理拒絕參考。

劉銳紹則認為，市民對政府的滿意程度，由2020年史無前例急跌，到今年升至「一半半」與現時的社會焦點轉移相關。他認為仍留在香港的市民，大多對社會和政府仍抱有「良好願望」，加上移民潮帶走不少不滿港府的人：「不滿特區政府基數少咗，同埋市民嘅焦點都放係防疫。」除此之外，他也認同傳媒風氣改變或會影響民調結果：「媒體改變咗好多，比較傾向多揚善，加上官方有能力去做正面宣傳，一定會影響民意傾向。」