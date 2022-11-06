下台後首談「洪門宴」　徐英偉：留耐咗、觀感唔好　要勇於承擔

今年初爆發第五波新冠疫情，前民政事務局局長徐英偉等人，出席港區全國人大代表洪為民生日派對，徐英偉更被發現無戴口罩滿場走，時任特首林鄭月娥表明對他「尤其失望」，他其後請辭下台。

徐英偉接受港台訪問，離任後首次公開詳細談論「洪門宴」一事，他坦言：「觀感唔好，要勇於承認、承擔。」他指沒有特別留戀「熱廚房」，更重要是向前看，如何再貢獻社會。被問到是否有意參與港區人大代表選舉，徐英偉說現時沒有特別計劃，指如果有用得着的地方，他就會出現。



早有請辭的心理準備

就「洪門宴」一事，徐英偉表示：「（在現場）留耐咗，亦都有唔完善嘅地方，所以我覺得做人需要嘅就係要勇於承認、承擔，政治嘅嘢要處理，但我覺得唔應該花太多時間去處理……觀感唔好，雖然當日（社交距離措施）未收緊，但係個訊息（事件曝光）出嚟嗰陣就啱啱收緊。無論點都好，作為問責官員，係應該有嗰種承擔。」

事後有與洪為民聯絡

徐英偉被形容為「洪門宴第一滴血」，被問到林鄭月娥當時稱對其尤其失望，會否覺得難以接受，徐英偉指「唔會」，當時只想盡快處理好事件，首要工作為團結社會，控制疫情，亦有心理準備請辭：「我成日話問責官員要比紙更白，有唔啱就應該承認……好似我用比賽咁（比喻），係時候要換人啦。」他認為當時社會上對防疫措施有不同聲音，強調做得不好便應承擔責任及配合當局處置。

徐英偉透露，「洪門宴」事件後有聯絡過洪為民，認為某程度上對方也是受害者，承擔不少壓力，更建議對方不要看太多新聞，最重要的是向前看。

轉跑「國家隊」？ 暫無特別計劃：最重要成為社會增值的人

被問到是否仍留戀「熱廚房」，外界亦有聲音指徐英偉有意參選港區人大換屆選舉，轉跑「國家隊」。他表示：「無咩特別去計劃，但有用得着我嘅地方，你叫我，我就會出現㗎啦……無心意話要返去邊到。」強調什麼崗位也不緊要，能成為一個為社會增值的人便足夠。

徐英偉又指，個人熱愛欖球，以往一直爭取重辦香港國際七人欖球賽，樂見今年終於復辦這項體育盛事：「好好嘅契機繼續推廣咁好嘅運動，亦可以吸引外國嘅朋友，如果佢哋唔介意『0+3』，嚟香港感受氣氛！」

被問到會否期待放寬至「0+0」，徐英偉笑指：「最好就以後唔洗再講0加幾，香港嘅疫情同病毒無曬啦，咁呢個就係我最希望見得到！去到盛事最緊要係感受氣氛，以往七人欖球賽仲可以畀本地小朋友落場玩，但疫情（期間）希望可以安全。食嘢唔緊要，都只係一個過程，可以去一個大型球場，見到有成千上萬嘅觀眾，一齊為自己鍾意嘅隊伍、球員（打氣），去感受氣氛帶畀大家嘅喜悅。我相信喺過去幾年，好多香港朋友都好miss（掛念）呢樣！」