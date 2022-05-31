朱偉星醫生認「洪門宴」無掃安心出行罰款　但斥安心無助個案追蹤

今年一月初第五波疫情爆發初期，港區人大代表洪為民，在灣仔餐廳Reserva Ibérica舉行生日宴，逾200人參與。食環署最終向4人發出無使用安心出行罰單。當日賓客之一的港台主持楊子矜驗出「假陽性」，其丈夫家庭醫生朱偉星當晚亦一同赴會。朱偉星今日（31日）稱，當日因無掃「安心出行」是其中一人被罰款5,000元。

事隔近半年，他承認自己確實大意，沒有遵從法例，形容懲罰合理，「經一事、長一智」。不過他認為當日沒有引發群組感染，覺得「洪門宴」事件是被放大。面對大疫症，他認為焦點應關注在實際防疫措施及醫療系統如何應對，以免再有大量病人滯留在醫院門口的情況發生。



朱偉星（右）回想「洪門宴」事件，承認確實自己大意，因沒有掃「安心出行」而被罰款都要接受。（楊子矜fb圖片）

朱偉星稱，回想「洪門宴」事件，承認確實自己大意，因沒有掃「安心出行」而被罰款都要接受，「錯就要認、打就要企定。」不過他斥，當局跟進疫情、追蹤個案能力不足，以自身為例，於竹篙灣完成隔離後才接獲衛生署聯絡，當時事件已過7、8天，追蹤作用不大。至於對於整個事件有多少參與者收到罰單，他則指不清楚。

不過，他認為當時焦點被政治化，防疫措施未有及時檢討，部門之間資訊不流通「佢哋（衛生署）好忙好忙，但其實好多個案工作都追蹤唔切。」雖然被罰款，但他仍認為安心出行作用不大。

明顯安心出行啲程式做唔到追蹤效果，仲有一堆相關附帶App（應用程式），與其著眼啲人有冇嘟「安心」，不如做更多實際防疫措施。 朱偉星醫生

他稱，以疫苗接種為例，「一話今日5月31日（未打針）冇得去食嘢，個個走嚟診所打針，呢啲就係實際工作。」二月時醫院急症室外堆滿患者，他說作為醫生及普通市民都不忍看見患者要如此等待，更懷疑有不少年老患者在等待期間過世。他指，醫管局和政府都應檢討如何預防將來再有類似事件，「唔應該只著眼於市民有冇嘟安心出行。」

▼洪為民生日派對有確診者出席，圖為涉事餐廳▼

