議員要求更改公園洋名　何君堯：邊個反對改做岳飛公園？秦檜呀？

立法會舉行小組委員會，討論將幾個「臨時遊樂場」、「臨時花園」等設施刪去「臨時」兩字。當中有部份設施以洋人命名，例如蒲魯賢徑臨時遊樂場、加多近街臨時花園等。



小組委員會主席何君堯事前發出文件，指出這些洋人名字出處，以及能否以中國與香港傑出人物名字取代，例如霍去病、岳飛、金庸、李慧詩等。



加多近街臨時花園指示牌。（資料圖片/羅君豪攝）

小公園跟街道名 方便市民識別

梁美芬在會上提出，可否講解現時康樂設施的命名方式。文化體育及旅遊局副局長劉震表示，現時的公園主要是以附近街道命名，至於街道命名是地政署負責，命名方式主要是方便市民找到該公園。

至於一些以特別原因例如歷史人物命名的公園，劉震以中山紀念公園為例，均有歷史考據，指孫中山先生當初反清經常被追捕，很難上岸，經常在船上約見革命義士，而船隻停泊的地方，正是紀念公園的位置。他說，中山紀念公園有歷史背景，加上是大型公園，所以沒有按一般以街道命名的方式處理。他說考慮用歷史人物命名的時候，包要考慮是否匹配，如果街角小小的公園又用歷史人物就未必匹配。

梁美芬倡已故名人可作為公園名

梁美芬認為，街道命名亦是歷史教育，希望相關人物應該要有建設性、有貢獻，而如果要以重大人物命名，則有可能要全港諮詢，「例如李小龍，呢啲都係國際上好知名、香港人都覺得光榮嘅。又例如謝婉雯在沙士犧牲，帶有好好嘅精神。」

梁美芬。（資料圖片/張浩維攝）

何君堯文件中提到一些仍然在世的人物，包括中國首名航天員楊利偉、香港單車運動員黃金寶、滑浪風帆運動員李麗珊等。梁美芬表示有保留，「尤其是好年青嘅，我就唔係好同意將啲街咁快命名，因為人行到老年可能仲會有好多嘢發生嘅」，認為到人生走完才可以定論，「如果好年青嘅、仲在世嘅，好難講十年之後佢會做啲乜嘢，我哋條街又唔可以到時又改過個名，原來嗰個人係犯咗啲嘢嘅。」

劉震表示，會將建議轉交地政署，試試找出這些外國人名的背景，看看該人對香港有甚麼貢獻。而大型公園落成時，亦會考慮議員的建議，採用歷史人物和對香港有傑出貢獻的人物，但命名過程需要有更多考據，以了解該人與當地的關係。劉震說，命名涉及諮詢市民，耗費相當時間，因此不建議用在小型公園上，會沿用現時方式以街名命名。

何君堯。（資料圖片/張浩維攝）

何君堯：住開嘅唔用街名都識去啦

何君堯認為，現時的政策無大心思，主要是方便、利民，因此小公園以街道命名，但強調這並不是白紙黑字的規定。他質疑是否一定要跟街道名：「條街叫蒲魯賢徑，喺旁邊嘅休憩公園係咪一定要跟蒲魯賢徑呢？如果嗰區住開嘅，你唔用蒲魯賢徑佢都識去啦，佢隻狗都聞到陣除都去啦！如果係唔識嘅就都要換文，識嘅有無個名都唔係咁重要。」他說，上網搜尋一下都很容易找到公園所在，促官員「解放多啲思想」，強調休憩並不是在某條街就要用街道名字。

至於有殖民地色彩的公園名字是否都要「政治敏感」而改名，何君說：「有人向我提，話係咪要改維多利亞公園，唔係！我哋無咁嘅動議，不過你既然這些公園要改名，我就順理成章帶出來畀局方、署方去諗。」

認為小公園命名不會貶低名人

何君堯稱：「我唔會理佢大與細，你如果話鍾南山剩係畀佢0.392公頃嗰個（公園），會唔會貶低佢呢？我覺得唔會嘅，因為係一個對佢嘅認同、對佢嘅褒獎，嗰種正面嘅訊息係畀我哋自己嘅同學，同埋係公民教育嘅一部份。」

劉震回應指目前有1,600多個公園，如果開放命名，相信市民對每一個都有偏好的名字，諮詢量會十分龐大。他強調一些地區性、小型的遊樂設施沿用「機械式」的命名方式，會容易接受和處理，又表示大型公園則可以用人名等特別方式。

「問晒姓岳嗰啲 個個『岳住岳住』咁岳飛囉」

何君堯接着稱繼續要「解放你嘅思想」，又認為每個公園都要諮詢是「自尋煩惱」：「打風一年都打十個八個啦，係咪要諮詢呢？你個名排咗係度架嘛，輪住架嘛。我哋全中國千千萬萬個英雄，千千萬萬個傑出人士，我諗呢啲名係無異議嘅。你話岳飛，無問題架，咪輪住囉，到其時邊個公園、邊個休憩園嚟到嘅時候咪填落去囉！邊個反對呀？秦檜呀？」他重申不用諮詢：「你唔使諮詢架，你問晒姓岳嗰啲囉，個個咪『岳住岳住』咁咪岳飛囉！」

至於小公園會否不夠尊重，何君堯亦說：「無咩大細架，你只要係認同佢嘅時候，當然將來有大啲嘅公園畀重份量嘅，好啦我又認同，但我都好相信，有好多名......嘩，張子岱喎，呢個公園呢有個足球場，畀個張子岱休憩區好唔好呀？再唔係李惠堂得唔得呢？我相信佢都唔反對架！提名李惠堂嘅時候張子岱嘅後人出嚟反對，又唔會呀，唔會咁小器。你有1,600個將來『嚟到就做』，又唔係叫你刻意全做，呢啲問題，我逗緊20幾萬（元）人工嘅呢，呢啲完全唔係問題。」

劉震：熱門人名市民會爭：點解岳飛唔係我嗰區

劉震澄清指不是說有很多人會反對，而是市民都會有他的心儀對象，「好似岳飛咁，家傳戶曉啦，可能好多人都想屋企附近公園叫岳飛嘅」，市民會不滿「點解岳飛唔係我嗰區呀？」指署方需要考慮這些情況。就算是列表排位，「邊個行先邊個行後，可能都有好多意見，呢個表都唔係易做嘅。」劉震續說，他們會看該大型公園有沒有歷史背景，才會特殊命名。

何君堯的文件列出多個人物名稱建議，較遠的歷史人物有霍去病、岳飛、文天祥、林則徐等，較近的有孫中山、張學良等。現代人物則有李小龍、饒宗頤、高錕等，亦有一些香港傑出運動員，例如黃金寶、李麗珊、張家朗、傅家俊、何詩蓓、李慧詩、吳安儀等。

▼何君堯給小組委員會的文件，部份建議採用的人名▼

