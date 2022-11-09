桌球全英賽｜傅家俊憾負咸美頓出局　丁俊暉晉身外圍賽最後一輪

香港桌球手傅家俊昨晚（8日）出戰全英錦標賽賽外圍賽第三圈，總局數以3：6惜敗英格蘭球手咸美頓（Anthony Hamilton），無緣繼續晉級。



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傅家俊上輪擊敗英格蘭選手拉斯後，再遇另一英格蘭球手咸美頓。（資料圖片／廖雁雄攝）

傅家俊上一輪有驚無險下以6：4擊敗英格蘭選手拉斯（Oliver Lines）晉級，今日再遇另一名來自英格蘭的選手咸美頓，首局以57：17先拔頭籌，然而咸美頓一口氣以78：37、94：38和102：34連贏接下來的3局，令傅家俊局數落後1：3。

傅家俊總局數以3：6不敵咸美頓，無緣晉級。（資料圖片／廖雁雄攝）

第五局傅家俊以70：34扳回一城，可是咸美頓再以67：54與60：54贏下第六與七局。其後Marco雖打出今場比賽最高的一棒79度，以79：48贏得第八局，可惜咸美頓再以64：43拿下第九局，並以總局數6：3贏出比賽，傅家俊無緣繼續晉級。

中國球手方面，肖國棟在同日的「中國打吡」以6：3擊敗曹宇鵬，並攜手早前已順利晉級的丁俊暉等另外6名中國選手，晉身外圍賽最後一圈。