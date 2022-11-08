桌球全英賽｜傅家俊外圍賽自製驚險 兩次「一棒破百」昂然晉級
撰文：顏銘輝
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香港球手傅家俊在桌球全英錦標賽外圍賽再晉一級，他在當地時間昨日（7日）外圍賽次圈以6：4擊敗英格蘭的拉斯（Oliver Lines），下圈對手會是咸美頓（Anthony Hamilton）。
傅家俊初段大勇，一度遙遙領先5：0，但「自製驚險」被拉斯連追4局，幸好傅家俊企穩陣腳，終止對方的氣勢，贏6：4晉級。
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在香港桌球大師賽奪得亞軍後，傅家俊挾勇態出戰全英錦標賽外圍賽，首圈以6：2擊敗中國球手白朗寧。到當地時間的昨日次圈賽事，傅家俊面對拉斯，開局愈戰愈勇，其中在第4局打出「一棒破百」的129度。
傅家俊先贏64：39、84：39、62：37、133：1及99：0，遙遙領先局數5：0，只要再贏多一局，就可以晉級。不過，突然形勢逆轉，拉斯連贏4局，追近至4：5。
在第10局，傅家俊及時「止血」，再次打出Century break，打出103度，以103：0勝出，以6：4擊敗拉斯晉級。
至於另一位香港球手李俊威就在外圍賽第3圈以2：6不敵泰國球手沙安簡（Noppon Saengkham）止步。
傅家俊外圍賽第三圍對手會是英國球手咸美頓（Anthony Hamilton），Marco若要晉身11月20日展開的正賽32強，必須擊敗咸美頓後再過一關，在第四圈、也是最後一圈外圍賽再次獲勝。
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