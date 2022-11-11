強留公院醫護︱盧寵茂：擬涵蓋所有專業　要求服務年期非一刀切

醫務衞生局局長盧寵茂今日（11日）出席立法會衞生事務委員會會議時表示，當局正研究立法要求合資格醫護人員在公營醫療機構服務一定年期，相關安排適用於所有醫護人員，不限於專科醫生，但由於各醫療專業的人手短缺狀況及職位培訓時長不一，需要針對各專業及職位討論，不會劃一年期標準。



強留措施適用牙醫、護士等所有醫護人員

盧寵茂說，香港9成市民都使用公營醫療服務，相信年輕醫生能夠從不同病例吸取經驗。旅遊界議員姚柏良認為有關提議合情合理，但關注具體的規定服務年期及落實時間表，盧寵茂就說，相關工作未有時間表，因為醫療服務包含多種專業職位，每個專業的人手短缺狀況及職位培訓時長都不一樣，須針對各專業及職位討論，不會統一年期要求。他強調，當局重視持份者及專業機構的意見，立法過程會同時考慮如何提升工作滿足感以挽留人才。

政府同時建議立法引入非本地培訓的牙科醫生及護士，解決牙科人手不足問題。民建聯周浩鼎指，不少習慣到内地使用牙科服務的市民，因為疫情未能到內地，建議當局推出臨時措施，加開街症時段滿足需求。但盧寵茂回應指，由指定診所提供的牙科街症服務空檔已經全滿，加上目前公營系統牙科醫護職位有逾70個空缺，暫時未能提升緊急牙科治療服務、或增加街症時段。

拒以高薪搶私人牙醫：不宜盲搶、公帑須用得適宜

委員會副主席陳凱欣就指，香港今年的註冊牙醫有2,707人，但74%都在私營或非政府機構服務，建議當局支付較高薪酬吸引私家牙醫到公營醫院服務。但盧寵茂認為，盲目從私營界別搶人、或以增加工資吸引人手並非好的長遠政策，公帑必須用得適宜。

邵家輝。（資料圖片）

就控煙路線收集意見 目標吸煙率2025年降至7.5%

至於當局考慮提高、甚至立法「持續提高」最低合法買煙年齡，令下一代永遠不能合法購買煙草產品。盧寵茂指，過去40年控煙工作取得相當好成就，2021年15歲以上市民的吸煙率由13%跌至9.5%的歷史新低，為首次降至單位數，當局計劃在2023年初進一步減低吸煙率的路線圖收集意見，目標於2025年降至7.5%。

自由黨邵家輝反駁，控煙必須循序漸進，認為加煙稅變相是歧視基層市民，又以新西蘭為例，指當地禁某年齡層終身不能合法購買煙草產品，但並無禁加熱煙和電子煙，強調香港是自由城市，全面禁煙或減低旅客訪港意欲。盧寵茂指，本港的控煙工作正在走相當成功的路，認為不應與其他地方比較，指政府會致力減低煙草產品對中、小學生的吸引力，亦不希望傳播加熱煙或電子煙無害的訊息。