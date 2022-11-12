MIRROR演唱會｜主辦單位大國文化：有為工作人員購第三者責任保險

MIRROR紅館演唱會發生墮屏事故，政府跨部門調查小組周五（11日）公布調查報告，勞工及福利局證實相關舞蹈公司無為僱員買保險及報工傷，勞工處會跟進及採取行動。MIRROR紅館演唱會主辦方大國文化及MakerVille今晚（12日）表示，作為演唱會主辦單位，有為演唱會及工作人員購買公眾法律責任保險、或稱第三者責任保險，另亦有額外購買了團體意外保險，當中包括所有表演者及幕後工作人員。



▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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另有購買團體意外保險 涉及所有表演者及幕後工作人員

MIRROR紅館演唱會主辦方大國文化及MakerVille晚上就傳媒查詢回覆指，作為演唱會主辦單位，有為演唱會及工作人員購買公眾法律責任保險，即第三者責任保險，另亦有額外購買了團體意外保險，當中包括所有表演者及幕後工作人員。

勞福局在調查報告指舞蹈公司未購保險 考慮檢控

政府跨部門調查小組周五公布調查報告時，勞福局局長孫玉菡確認舞蹈員屬於僱員身份，還指勞工處將以兩條法例採取跟進行動，包括第509章《職業安全及健康條例》及第282章《僱員補償條例》。

其中282章涉及僱員補償，要了解僱主是否為僱員購買補償的保險，其次是當僱員有工傷之時，僱主有否按法例在規定時間內向勞工處呈報工傷。孫玉菡表示，將會向相關舞蹈公司，即舞蹈員的僱主採取行動，「即係話佢無報工傷，亦都無為佢嘅僱員買僱員保險。」

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

