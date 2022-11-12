MIRROR演唱會｜報告揭屏幕重量公斤寫成磅　鋼索安全系數變成及格

男團MIRROR在7月底於紅館舉行的演唱會發生嚴重事故，LED巨屏突墜下擊傷包括李啟言（阿MO）在內的三名舞蹈員。政府周五（11日）公布意外調查報告結果，除了警方公布的四項虛報裝置重量外，報告提到負荷表錯報了該墮下LED屏幕重量，將 「500公斤力」錯報為「500磅力」，即輕了一半至僅227公斤，因此在計算鋼索安全系數時，達到國際／國家標準安全系數是8至10。但轉成500公斤來計算，安全系數則只有4.2，變成不及格，意味鋼索更容易發生疲勞失效。因此此處好重量500公斤寫成500磅，令安全系數不及格變成及格，不符鋼索實際抗斷強度。



▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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墮下屏幕重520公斤 懸吊鋼索金屬疲勞

政府在記者會後公開20多頁全份報告，事發時墮下LED屏幕由兩條鋼索吊起，可以上下郁動。報告指工作小組將LED屏幕移離舞台時為屏幕秤重，全數六塊屏幕的個别重量介乎490至530公斤，而墮下的屏幕則重520公斤。

報告指斷裂的懸吊鋼索是以六組纜股繞着纖維纜芯所製成，而纜股各由19條鋼絲編織而成，經使用雙目顯微鏡檢驗斷裂纜身，發現有多條鋼絲斷裂，以致其斷口及短截纖維從鋼索突出。調查結果確定鋼索的部份鋼絲在一定程度上，產生疲勞裂縫導致其承載能力衰退，懸吊鋼索最終因其餘的鋼絲無法承受使用中產生的應力而斷裂，即失效模式為金屬疲勞。

報告指Mirror演唱會事故的主因是LED屏幕的安裝工程未符安全標準，而引致這情況的原因共有四項：

1.所安裝的鋼索狀況不理想；

2.負荷數據有問題，以致懸吊鋼索的安全系數不足；

3.裝置設計考量不周 ；

4.以及LED屏幕的懸吊系統組裝不理想 。

▼11月11日 政府公布MIRROR演唱會意外調查報告▼



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懸吊系統安全系數僅及達標一半 何以獲批？

調查過程亦為未曾承受LED屏幕負荷的一段鋼索，按照BSEN12385-1標準進行拉力測試，結果顯示鋼索的抗斷強度約為1,100公斤力 ，「比市面常見且構造相若鋼索的最低抗斷強度要低」。

根據常用國際／國家標準， 適用於有表演者身處下方的懸吊系統安全系數水平需介乎8至10。兩條鋼索抗斷強度合共2,200公斤力，而墮下的屏幕則重520公斤，安全系數僅有4.2（2,200公斤力／520公斤），即不達標準下限一半，但為何會獲批？

▼11月11日早上 警方就MIRROR演唱會意外拘捕四男一女▼



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屏幕重量 「500公斤力」報為「500磅力」 輕近一半

報告指有關負荷表「錯報」了LED屏幕重量，將 「500公斤力」錯報為「500磅力」，即輕了一半至僅有227公斤。

以原來設計方案500磅力為基礎制訂，懸吊系統安全系數水平達9.7（2,200公斤力/227公斤），確實符合常用國際／國家標準，適用於有表演者身處下方的懸吊系統。不過由於LED屏幕的實際重量多一倍至520公斤，安全系數則會減半至4.2，報告指意味鋼索更容易發生疲勞失效，「即使嚴禁有人在懸吊物下方停留，有關安全系數仍未達懸吊系統在此情況下會採用一般水平。」

小組指出，所得證據顯示，原有兩條鋼索懸吊LED屏幕，其中一條未能承受約260公斤力的負荷， 即 LED屏幕的一半重量 ， 以致屏幕因自身重量而墮下。在這條懸吊鋼索斷裂後，另一條鋼索雖繫上LED屏幕構架 ， 但所用吊環螺栓同告斷開，遂令LED屏幕墮下。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



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▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

