MIRROR演唱會︱阿峯對虛報裝置重量差七倍感震驚　佢聽到呆咗

MIRROR演唱會事故調查報告出爐，曾向外界轉述受傷舞者張梓峯（阿峯）消息的呂詩慧（呂校長）接受《香港01》訪問表示，阿峯昨日在看完告後都對導致意外的多組數字感到很震驚，本來很期待報告可解開疑團，結果卻又帶來了另一輪的疑問，特別是當局提到承辦商涉虛報裝置重量差七倍，阿峯當時「聽到呆咗」。對於報告確認舞蹈員是以僱員身份演出，阿峯期望今次釐清身份後，舞蹈員未來在工作時都會得到更好的保障。



至於阿峯的康復進度，呂詩慧透露治療有正面的進展，「但距離完全康復上仍有一段長路要行」，對於何時才能再次踏上舞台仍是未知之數，但阿峯正思考在這段康復的時間，可參與教育工作，教導小朋友跳舞及增加大眾對舞者的認識。



呂詩慧表示，昨日與阿峯及其太太看完報告後，兩人都對多組數字感到很震驚，又指兩人都期待了報告一段長時間，本來很期待報告可解答疑慮，結果報告出來後又帶來了另一輪的疑問，特別是阿峯知悉承辦商涉虛報裝置重量差七倍，「聽到呆咗」，認為之前指超標兩倍已經十分恐怖，當知悉有裝置是超標七倍，在收到消息後都反應不來，阿峯更說：「好多嘢都估唔到，點解會咁？」

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在昨日記者會中，勞福局局長孫玉菡確認舞蹈員是以僱員身份演出，阿峯亦是當下才確認自己的僱員身份，「原來我真係僱員嚟」，亦對原來沒有購買保險感到震驚。呂詩慧指出不少舞蹈員一直都難以確認是以甚麼身份進行演出，「大部份不嬲都係咁做嘢，覺得個行頭咁就咁。」阿峯期望今次釐清身份後，舞蹈員日後工作時都會得到更好的保障。

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至於阿峯的康復情況，呂詩慧指阿峯十分正面，在太太的全天候照顧下，每天都花近大半日進行物理治療，以鍛鍊不同的肌肉，她又透露阿峯的康復有正面進展，已較初時有改善，但康復上仍有一段長路要行，何時才能再次踏上舞台仍是未知之數。

對於未來，呂詩慧指阿峯抱持樂觀積極態度，雖然身體上短時間未能再跳舞，但阿峯正積極思考有甚麼可以做，包括小朋友的教育工作，或會以導師的角色繼續教導小朋友跳舞，以及增加大眾對舞者的認識，「想慢慢做返啲教育上嘅工作。」

呂詩慧指阿峯的太太全天候支持及照顧阿峯，在他康復的路上扮演重要角色，「佢太太好犀利，全天候照顧佢，好似啦啦隊咁。」（IG圖片）

呂詩慧又表示，除生理狀況外，她與阿峯太太都很關注阿峯的心理上健康，因阿峯在意外後有創傷後遺症（PTSD），早期更有失眠等問題，目前康復中，情況有改善，但擔心阿峯在觀看調查報告後情緒會轉差，但她亦提到阿峯的太太全天候支持及照顧，在阿峯的康復路上扮演重要角色，「佢太太好犀利，全天候照顧佢，好似啦啦隊咁。」

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