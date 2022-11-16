特首專訪．二｜政府默許樓價高企？李家超：資本主義也有制約

行政長官李家超接受香港01專訪。破天荒提出「政府重奪土地供應主導權」，無疑是李家超上月中旬（10月19日）發表任內首份《施政報告》的最大亮點；不過，在土地資源有限之下，政府究竟應該如何捍衛基層的「居住正義」，如何滿足市民的「置業需求」，如何平衡各方需要？而他又怎樣理解因為土地資源分配失衡導致樓價不合理地過高、使得部份市民產生「被剝削感」及「不公平感」的問題？



特首李家超專訪系列五之二



被問及能否理解市民因為資源分配失衡所形成的心理怨氣，李家超重申「求同存異」的重要。（羅國輝攝）

政府不會代替市民決定

當土地資源分配失當，社會難免形成「有樓者」和「無樓者」之間的矛盾——「有樓者」希望房屋供應受限、樓價節節上升，「無樓者」希望供應大幅增加、價格平穩回落，而兩者都相信「香港樓市永不倒」和「置業等同致富」。那麼，在土地供應如此緊拙的情況下，特區政府應該優先確保市民的「置業權」，還是基層的「居住權」？

「你剛才說的一些思想哲學，或者一些道理，我就不去一一分析了，也不去評價是否認同。但我認為，政府有責任盡量幫助那些想置業的人們去置業。」李家超表示，每個人對房屋需求都不一樣，包括居住、投資、生意，而關鍵在於政府應該扮演什麼角色。他的態度很明確，「政府不是要取代市民決定置業與否」，但有責任穩定市場秩序、提供充足供應、提高決策透明，「讓市民有選擇權，讓大家有足夠資訊自行判斷。」

在土地供應如此緊拙的情況下，特區政府應該優先確保市民的「置業權」，還是基層的「居住權」？（資料圖片）

資本主義也有政府制約

「如果要將所有在基礎方面的東西拿走，整個結構可能就會不穩妥，所以我們是『求改善』、『要改進』，不是要『革命』。」說着說着，李家超再次拋出他的「穩中求變」施政理念，指出房屋政策必須符合香港市民的認知和共識。他又提到，儘管香港出了一些問題，但「整體發展很不錯......相對世界很多國家和地區而言，我們的生活水平很不錯，當然內部存在一些問題，例如需要處理財富分配，但客觀來看DNA是好的。」

從另一方面看，這種「發展很不錯」，正正就是目前高樓價的根源，當然這並非香港獨有的問題。當政府依靠賣地收入作為重要財政來源，只要樓市暢旺，商家賺得盆滿缽滿，整體經濟指標自然可觀，政府就難免容許一定程度的「資本權力泛化」，也就無可避免需要「犧牲市民居住權益」，導致部分市民產生「被剝削感」及「不公平感」。

「問題總是會出現的，但我們未必需要給出一些負面的標籤，反正是要勇於面對問題，去嘗試找出解決問題的方法，這是最重要的，求同存異也是很重要的。」被問及能否理解市民因為資源分配失衡所形成的心理怨氣，李家超重申「求同存異」的重要，又指在資本社會當中，個人自然會基於利益驅使而做某些事情。但他也強調，資本主義並不表示不去制約，所以才有政府和法律的存在，從而平衡各方利益。

儘管李家超認同目前樓價很高，但表明政府並不希望樓價出現太大波幅，否則會失去預算。（梁鵬威攝）

以安全系數應對不確定因素

儘管李家超認同目前樓價很高，但表明政府並不希望樓價出現太大波幅，否則會失去預算，而他主張處理問題時要取得一個足以應對不確定因素的安全系數，政策才能穩妥向前推進。「房屋問題如是，我不希望（樓價）有很大波幅，『斷崖式』或者『穿透屋頂』那樣大的波幅，上落我們都不希望，而是穩妥的。穩妥有什麼好處呢，大家就會更加有確定性，政府就是有這樣的責任。」李家超再次強調政府角色的重要。

李家超所理解的「政府責任」，又會如何體現在較為突破的「產業政策」當中？將會怎樣將「有為政府」和「高效市場」更好結合起來？中央強調「香港必須堅持行政主導體制」，能否幫助特區政府明確維護社會公平正義的責任？怎樣理解社會對於「資本主義」變與不變的疑慮？會否借鑑中國共產黨實踐「自我革命」，做好「港人治港」？如何解釋「免針紙司法覆核風波」的法律爭議？又如何回應對於防疫措施存在「雙重標準」的質疑？訪問尾聲，他一度眼濕濕，究竟所為何事？敬請繼續留意香港01報道。

採訪：黃雲娜

攝影：羅國輝、梁鵬威

拍攝：吳雋、楊秉融、葉思雅、麥超億、黃俊傑、王浩雲、王朝滔

剪接：葉思雅、趙錦添

後期美術：賴文傑