特首專訪．一｜中央對港罕提兩個「破」　李家超：提醒須改善施政

行政長官李家超接受香港01專訪，暢談如何帶領香港在由治及興的社會轉型當中又「破」又「立」。在「破」方面，對於中央罕有要求香港「破除利益固化藩籬」和「破解社會經濟深層次矛盾」，李家超認為「這永遠都是一個提醒」， 好讓特區政府抱持必須不斷改善施政的態度和認知；在「立」方面，他整體將以穩妥方式推動香港改變，但對於累積已久的土地房屋問題則會適度破格求變，例如提出「政府重奪土地供應主導權」，以便他日後推動產業政策或照顧弱勢利益時不再受限。被問及粉嶺高球場收地建屋爭議，他表明不會提升矛盾，並會尊重上屆政府決定。



特首李家超專訪系列五之一



行政長官李家超接受香港01專訪，暢談如何帶領香港在由治及興的社會轉型當中又「破」又「立」。（梁鵬威攝）

中央兩個「破」提醒不斷改善施政

李家超上月中旬（10月19日）以「為市民謀幸福，為香港謀發展」為主題，發表任內首份《施政報告》。接受香港01專訪伊始，被問及有關主題是否反映他認為「市民不夠幸福」、「香港不夠發展」，練習氣功多年的李家超大耍一招「四兩撥千斤」，表示向來相信「沒有最好，只有更好」，故會致力為香港帶來更多更好的改變。

事實上，經歷2019年反修例風波觸發的特區管治危機，「改變」無疑成為中央對於「特區治理」的主旋律，例如國家主席習近平七一重要講話和《中共二十大報告》罕有要求香港「破除利益固化藩籬」和「破解經濟社會深層次矛盾」。這既是「正面鼓勵」，也可以是「嚴厲批評」，作為特區首長的李家超認為，政府施政總有改善空間，所以中央之言「永遠都是一個提醒，好讓我們在解決問題的時候，能夠抱持這種態度和認知」。

李家超又說，香港現正處於「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期，政府施政必然面對不同難度的問題，也就需要使出不同力度推動香港改變，而他整體希望帶領香港穩中求變，但對於一些棘手問題則會大膽破格求變。

李家超最心心念念的其中一種變化，莫過於在《施政報告》建議未來五年興建3萬個利用「標準簡約設計」和「組裝合成建築法」快速落成的「簡約公屋」單位——儘管社會對此意見紛紜，例如有關注團體認為只是權宜之計、舊酒新瓶，但他仍然堅持以此作為優先解決公營房屋供應短缺的選項，坦言「我只有一個目的，就是讓很想上樓的市民，可以盡快上樓」。

李家超堅持以「簡約公屋」作為優先解決公營房屋供應短缺的選項，坦言「我只有一個目的，就是讓很想上樓的市民，可以盡快上樓」。（資料圖片 / 勞顯亮攝)

多元手段促進權力行使達到最好效果

「政府重奪土地供應主導權」 則是李家超最令人眼前一亮的另一種變化，它既是「破除利益固化藩籬」的第一步，也是「破解深層次矛盾」的基本步。被問及破天荒提出「重奪主導」說法，是否變相承認香港土地資源配置的不合理和不公平，正是源自港府曾經失去某種主導角色，李家超回應時表示：「我不去評價你的形容詞，但現在有一個現實，我們都能看到，就是不夠地、需要不斷造地。為什麼會不夠地？涉及不同原因，雖然每屆政府都很努力處理土地房屋問題，但我們的確有一段時間沒有怎麼造地。」

但李家超強調，不是在評論任何政策或者說法的對與錯，而是在陳述香港必須造地才能持續發展的現實，「所以希望能夠建立土地儲備，當我想推動某些方面的產業發展，或者照顧某方面利益的時候，我就不需要因為我根本就沒有土地而受到限制。」

「例如現在有個家庭，父母希望子女讀書讀得好，同樣也希望培育他們（發展各種興趣），例如兒子對音樂有興趣就培育音樂，對畫畫有興趣就培育畫畫，那就需要有足夠的錢，才能夠應付這些學習，但如果我的銀行戶口連這些錢都沒有，我就很難做到這些事情，也就沒有主導權。」李家超以此為例，說明建立土地儲備的重要。

至於日後會否繼續透過政策和法律彰顯「政府重奪土地供應主導權」，例如大膽處理「丁權」問題、積極行使《收回土地條例》，李家超則指前者要按《基本法》行事，後者則「不需要質疑政府立場」，因為「有需要的話政府一定會用」，「問題是，政府有權，但什麼時候用、適不適合用，要由當屆政府作出決定。」

李家超強調，將以多元手段解決深層次矛盾，也會以求同存異的信念面對紛爭。（梁鵬威攝）

求同存異解決粉嶺高球場收地爭議

李家超重申，《施政報告》強調以多元手段解決問題，「也就是說，我的工具箱裏面有很多工具，（希望社會）不要單一聚焦在某些工具上，因為我不是為了要行使這個工具，而去使用這項權力」，而是會以香港整體利益最大化作為施政依歸，才能確保權力的行使能夠達到最好的效果。

談及累積多年的土地問題，就不得不提由粉嶺高爾夫球場收地建屋爭議，社會普遍關注在既得利益施壓之下，發展方案會否出現變數。對於當中存在哪些需要「破除」的「利益固化藩籬」、又牽涉哪些需要「破解」的「深層次矛盾」，李家超認為社會總有不同意見，而他不會「提升矛盾」，反而希望以「最大公約數」求同存異、解決分歧。

「香港經常有個被人詬病的地方，就是議而不決、決而不行。」李家超續說，無論有關決定是由現屆政府或上屆政府所作，只要經過正常的程序和全面的考慮，而且沒有違反他的施政理念，當局就應該尊重有關決定，繼續按照既定程序處理。

除此之外，李家超又會如何捍衛基層的「居住正義」，又如何滿足市民的「置業需求」？將會怎樣透過「產業政策」重振政府領導角色？中央強調「香港必須堅持行政主導體制」，能否幫助特區政府明確維護社會公平正義的責任？會否借鑑中國共產黨實踐「自我革命」，做好「港人治港」？如何解釋「免針紙司法覆核風波」的法律爭議？又如何回應對於防疫措施存在「雙重標準」的質疑？訪問尾聲，他一度眼濕濕，究竟所為何事？敬請繼續留意香港01報道。

採訪：黃雲娜

攝影：羅國輝、梁鵬威

拍攝：吳雋、楊秉融、葉思雅、麥超億、黃俊傑、王浩雲、王朝滔

剪接：葉思雅、趙錦添

後期美術：賴文傑