特首專訪．三｜終於有產業政策！李家超：主動出擊不坐等國家優待

「《施政報告》比較破格的地方在於，我開始有產業政策了！」行政長官接受香港01專訪，談及往屆政府較少觸及的「產業政策」時滔滔不絕，認為這是「破解社會經濟深層次矛盾」的一大方法。他形容自己是「現實主義者」，儘管現有產業政策未必很成熟，但必然會在落實過程當中慢慢改善，從而幫助市民和企業更好適應社會轉型，同時推動整個特區政府建立「主動有為的做事作風」。至於坊間對於產業政策的三大迷思，包括認為產業政策等同政府干預、主張集中資源維持傳統優勢、擔心產業升級淘汰低端人口，李家超認為任何極端主義都不適用；他不求將所有人一體化、單一化、簡單化，但會以務實主義衡量整體利益，帶領香港穩中求變。



特首李家超專訪系列五之三



李家超形容自己是「現實主義者」，儘管現有產業政策未必很成熟，但必然會在落實過程當中慢慢改善，從而幫助市民和企業更好適應社會轉型，同時推動整個特區政府建立「主動有為的做事作風」。（羅國輝攝）

「我開始有產業政策了」

「要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來。」——對於國家主席習近平今年七一在港重要講話這一席話，作為特區首長的李家超，在任內首份《施政報告》以「重奪土地供應主導權」和「產業政策」作出回應。

李家超接受香港01專訪時強調，政府只有「重奪土地供應主導權」，才能主動推動產業多元發展——這對於中央提出香港必須「破除利益固化藩籬」和「破解經濟社會深層次矛盾」的兩大要求來說十分關鍵，「因為香港其中一個深層次矛盾，就是我們的產業發展較為集中於某幾個，固有產業就是固有產業，沒有新產業。」

「《施政報告》比較破格的地方在於，我開始有產業政策了！」談及往屆政府較少觸及的「產業政策」，李家超滔滔不絕地指出，當局會成立「引進重點企業辦公室」、針對有利香港長遠發展的策略性產業給予相應優惠政策、制訂「文藝創意產業發展藍圖」完善產業生態圈建設等等，「你（香港）如果不這麼做，就只會被整個世界淘汰！」

李家超強調，政府只有「重奪土地供應主導權」，才能主動推動產業多元發展。例如文化產業，他在《施政報告》提出制訂「文藝創意產業發展藍圖」完善產業生態圈建設。（資料圖片）

「政府有責任幫助大家應變」

「有了產業政策，香港整體發展是否就能更加平均？就是我們可以向高端發展，那可以帶來什麼好處？大家的收入就會有所提升。」李家超在自問自答當中重申，政府絕對有責任幫助市民和產業應對社會變化，「我們的基礎教育需要有相關考慮，我們需要幫助年輕人提升競爭力，我們需要幫助一些有相當年紀的勞工進行再培訓，這些目的是什麼？是想讓每一個香港市民能夠享有公平的機會，盡量分享社會的整體發展利益。」

除此之外，李家超也希望透過產業政策推動特區政府建立主動有為的做事作風。他特別提到在《施政報告》建議成立的「融入國家發展大局督導組」，至少涉及兩種治理作風的改變：首先，除了《十四五規劃》、粵港澳大灣區、一帶一路等國家政策之外，「希望能為香港主動爭取更多機遇，不只是（等待）國家給予我們什麼優待」；其次，委派政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及律政司司長林定國擔任副組長，「希望能夠集結整個政府的力量，凝聚社會的共識」，在機遇當中推進產業，為香港爭取最大得益。

公道點說，特區政府不是從來沒有產業政策，但確實沒有一任行政長官像他這樣積極——早於2009年，時任特首曾蔭權已經提出六項優勢產業（文創、醫療、教育、創科、檢測及認證、環保），但認為政府只需提供有限扶持，就可幫助業界解決發展障礙；至2012年梁振英出任特首後，更針對產業政策成立高層次跨部門委員會，銳意針對航運、旅遊、專業服務、製造、高新科技及文化創意等制訂全面產業政策，但也認為政府只需配合業界需要，隨後的產業政策也被詬病欠缺藍圖、力度不足、零零散散——有了前車之鑑，明顯不只是「配合」而更想是「引領」產業發展的李家超，會不一樣嗎？

坊間對於產業政策的三大迷思，包括認為產業政策等同政府干預、主張集中資源維持傳統優勢、擔心產業升級淘汰低端人口，李家超認為任何極端主義都不適用。（羅國輝攝）

「極端主義並不適用」

「我現在產業政策是否很成熟？肯定是在過程當中不斷改善的！」李家超有備而來，自言是「現實主義者」，相信「沒有最好，只有更好」，一定會在實踐當中不斷改進。

不過，除了改變政府的治理作風，更加棘手的是改變社會尤其業界對於產業政策的迷思，包括認為產業政策等同政府干預、主張集中資源維持傳統優勢、擔心產業升級淘汰低端人口。被問及將會如何幫助社會解放有關思想，李家超表示「任何極端主義都不適合」，又指中國人智慧講求「無過無不及」，因為任何極端主義只會考慮單方利益。

「將問題極端化，其實也是在簡單化問題，如果問題是如此簡單，那就可以交給電腦來做所有決定。」李家超重申，「社會問題很複雜，我們除了理性處理問題，也需要感性處理問題，因為我們不是在處理死物，是在處理活生生的人，700多萬市民，每個人都是有感情，有自己的價值觀的」，所以他不求將所有人一體化、單一化、簡單化，但會以務實主義衡量整體利益，並且特別照顧少數和弱勢社會的利益，帶領香港穩中求變。

李家超自言的務實主義，還會怎樣體現在施政當中？中央強調「香港必須堅持行政主導體制」，能否幫助特區政府明確維護社會公平正義的責任？怎樣理解社會對於「資本主義」變與不變的疑慮？會否借鑑中國共產黨實踐「自我革命」，做好「港人治港」？如何解釋「免針紙司法覆核風波」的法律爭議？又如何回應對於防疫措施存在「雙重標準」的質疑？訪問尾聲，他一度眼濕濕，究竟所為何事？敬請繼續留意香港01報道。

採訪：黃雲娜

攝影：羅國輝、梁鵬威

拍攝：吳雋、楊秉融、葉思雅、麥超億、黃俊傑、王浩雲、王朝滔

剪接：葉思雅、趙錦添

後期美術：賴文傑