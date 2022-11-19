世界盃2022︱借C朗論政治　蔡子強：不急流勇退　成球隊最大負累

世界盃臨近，適逢葡萄牙球星C朗拿度（C朗）近日在媒體訪問中怒斥所屬球隊曼聯，稱自己「被背叛」，成為球壇焦點。如此「攤牌」，離開曼聯相信只是時間問題。

作為資深球迷的中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強，亦透過C朗的爭議，解釋一個通用於所有政治人物的現象：C朗本領再高，終究也敵不過歲月洗禮狀態下滑，但在球隊中不懂得適時退居二線，影響球隊部署和士氣，反倒成為球隊最大負累，這個道理也值得所有政治人物警戒。

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速度、體力已今非昔比 輕易被後衞回追

蔡子強指，原先認為葡萄牙今屆奪冠機會不低，前、中、後三線實力平均，尤其中場線人才輩出，但現時最大的問題出在C朗拿度身上。「曼聯有C朗這個老大哥在陣，球隊很難不遷就他，可是他的速度和體力已今非昔比，有看過歐霸盃就知道，他單刀狀態都可以輕易被後衞回追，再沒有以前那種衝刺力，射術也沒以前那麼精準。」在國家隊難免有類似情況。

他指，原本最理想的做法就是C朗拿度自行退居二線，作為「奇兵」後備上陣，必要時憑經驗穩住球隊，或者像美斯般改變踢法，多為隊友製造機會，避開體能上的缺點：「但C朗不是，曼聯已經很遷就他，但他仍在發脾氣、拒絕入替提早離場。但現在情況是『唔出佢就贏，一正選就輸。但唔出又要掉轉頭鬧你』，這樣非常影響球隊士氣。在葡萄牙國家隊，以C朗這種個性，更加難指望他會甘於退居二線。可以說：葡萄牙最大的負累就是C朗。」

蔡子強。（資料圖片）

「上台的方式重要，謝幕的方式同樣重要」

落到政治層面，蔡子強認為道理是一致的，例如美國前總統特朗普，連任失敗後一連串的舉動令人反感，例如拒絕接受選舉結果，間接鼓動支持者，導致國會山莊暴動事件。「其實他一系列的舉動已經失掉很多分，得罪中間選民，這在簡單多數制的選舉來說，對共和黨是不利的。他的人氣也已大不如前，剛過去的中期選舉中，很多名他支持的候選人都落敗，但最近他又說要再次參選（總統）。」

他認為特朗普同樣成為共和黨的「負累」，但基於他是前總統，共和黨人又難以正面直斥其非。「這與C朗的情況類似，他體體面面的離開，就是曼聯的傳奇，大家都會尊重他的貢獻，如此做法，礙於過往的名氣，大家又不方便阻止他。」

那麼香港又有沒有這類反倒成為負累的過氣政治人物？蔡子強笑說：「不點名了，大家自行意會吧。」但他舉出一些事例：一些元老以往曾經風光過、試過高票當選，但明知已經過氣都要繼續參選：「對於從政者來說，『見好就收』是很重要的，上台的方式重要，謝幕的方式同樣重要，明明可以上神枱、體面離場，偏要搞得自己神憎鬼厭。政圈很現實的，及早引退不再和別人爭，大家都會體體面面對你，重視你的意見。當你已經今非昔比，再參選都是『獻世』、得票只會愈來愈少，何必自己成為笑柄呢？」